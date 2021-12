Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay... .

Binlerce kendi işini kurmanın hayalini kuruyor. KOSGEB tarafından sağlanan geri ödemesiz para desteği vatandaşların hayallerini gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. KOSGEB, başvuru yapanlara en az 5 bin TL destek ödemesi sağlıyor. Başvuru yapanların ödeme imkanından yararlanması içi bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. KOSGEB'den iş kurmak ya da işletmesini geliştirmek isteyenlere destek ödemesi yapılıyor. 375 bin liraya kadar geri ödemesiz olarak destek veriliyor. Bu destekten yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte, KOSGEB geri ödemesiz para desteği başvuru şartları....KOSGEB'den girişimcilere birçok alanda geri ödemesiz nakit desteği sağlanıyor. İşini kurmak ya da var olan işletmesini ilerletmek isteyenler vatandaşlar KOSGEB takviyelerini sıkı bir şekilde takip ediyor. KOSGEB, iş kurma fikri olan vatandaşlara İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya varan geri ödemesiz nakit desteği sağlayacağını duyurdu..Her geçen gün girişimcilik desteklerinin yolunu açan KOSGEB, İleri Girişimci Programı ile ilgili gerekli detayları ve başvuru şartlarını açıkladı. Peki 375 bin TL nakit desteğinden kimler, nasıl yararlanabiliyor, hangi maliyetler destekleniyor?.Kendi işinin sahibi olmak isteyenlere, KOSGEB'den geri ödemesiz nakdi destek imkanı var. İmalatçı girişimciler, İleri Girişimcilik Programı kapsamında 375 bin liraya varan destek alabiliyor. Ülkemizde girişimciler için her türlü imkan seferber ediliyor..İş fikri olanlar, nakdi desteklerden, vergi-prim kolaylıklarından yararlanabiliyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) İleri Girişimcilik Programı da bu destekler arasında yer alıyor.Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalmasını sağlamak için hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya varan geri ödemesiz nakdi desteğin yolu açılıyor.KOSGEB'in bu yıl verdiği destekler arasında en büyük payı bu program aldı. İleri Girişimci Destek Programı kapsamında ilk 8 ayda sağlanan destek 481 milyon 555 bin lirayı buldu..KİMLER BAŞVURABİLİR?Bu destek programına İleri Girişimci Eğitimi'ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu'nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabiliyor..YARARLANMA ŞARTLARI NELER?Destek programından yararlanabilmek için şu şartları sağlamak gerekiyor:-İşletme Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalı.-KOBİ bilgi beyannamesi güncel olmalı.-İleri girişimcilik eğitimi işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmalı..-Girişimcinin işletmesinin kuruluş tarihinin 3 yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gerekli.- Girişimcinin destek sürecinde başka bir işletme/kurum/kuruluşta Sosyal Güvenlik Kurumu hükümlerine tabi olarak çalışmaması şart..HANGİ ALANLARDA DESTEK VAR?Girişimciler 5 alanda destek alarak fikirlerini hayata geçiriyor. İşte bu destekler...1- Kuruluş Desteği:Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5 bin, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin lira geri ödemesiz destek sağlanıyor.2- Makine, teçhizat ve yazılım desteği:4- Performans desteği:İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirleniyor. Destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınıyor.1'inci yıl birinci performans dönemi ve 2'nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanıyor. Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre; Birinci performans dönemi için Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin lira eklenerek en fazla 50 bin liraya kadar destek veriliyor.5- Sertifika desteği:Girişimcinin kurduğu işletme için gerekli mesleki ve teknik sertifikalar için geri ödemesiz 5 bin liraya kadar destek sağlanıyor.