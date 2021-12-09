  • USD: 13,74 - 13,77
  • EURO: 15,56 - 15,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti'li Dağ'dan 'bedava elektrik' sözü veren Kılıçdaroğlu'na yanıt: Tutmayacağı sözleri verme ustası iş başında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Şanlıurfalılara "Bize büyükşehir belediyesini verin, elektriği bütün çiftçilere bedavaya vereceğiz." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İzmir'de uzun yıllardır büyükşehir belediyesinin CHP yönetiminde olduğunu belirten Dağ, "Hadi bu zamana kadar yapmayışınıza bir şey demeyelim, bundan sonra yapın. Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Dağ'dan 'bedava elektrik' sözü veren Kılıçdaroğlu'na yanıt: Tutmayacağı sözleri verme ustası iş başında
Ekleme: 9.12.2021 - 19:49 Güncelleme: 9.12.2021 - 20:02 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'li Dağ'dan 'bedava elektrik' sözü veren Kılıçdaroğlu'na yanıt: Tutmayacağı sözleri verme ustası iş başında
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şanlıurfalılar bir yere yazsınlar, yerel yönetimler geldiğinde bize Şanlıurfa'nın belediye başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz." sözlerine yanıt verdi.

"TUTMAYACAĞI SÖZLERİ VERME USTASI İŞ BAŞINDA"

Hamza Dağ, "Tutmayacağı sözleri verme ustası yine iş başında. Madem öyle, İzmir'de uzun yıllardır büyükşehir belediyesi CHP yönetiminde. Hadi bu zamana kadar yapmayışınıza bir şey demeyelim, bundan sonra yapın. Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin." değerlendirmesinde bulundu.
Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar... .
Fenerbahçe-Frankfurt | CANLI
Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay... .
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılayacak
AK Parti'li Dağ'dan 'bedava elektrik' sözü veren Kılıçdaroğlu'na yanıt: Tutmayacağı sözleri verme ustası iş başında
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda skandal görüntü
Bakan Muş: İhracatta yıl sonunda çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz
Borsa İstanbul günü rekor seviyede kapattı
Yine Millet İttifakı yine el hareketi! İYİ Partili Yasin Öztürk, Kılıçdaroğlu'na özenince ortalık karıştı
Muğla Dalaman'da deprem! AFAD açıkladı
Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa'da şok: Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?
İYİ Parti'den 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması! Kılıçdaroğlu'ndan sonra Abdullah Gül'ü de veto ettiler...
CHP'li İBB'de kadrolar terör örgütlerine emanet!
Şırnak'ta Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme: 3 kişi gözaltına alındı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: 5 dakika uyarısı...
Hayata Dönüş Operasyonu'nda son dakika: Eski bakan tanık olarak dinlenecek
Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar! Maaşı kesilen memurlar dikkat!
Asgari Ücret zammı için kritik toplantı sona erdi! 2022 yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?
ABD ve İsrail harekete geçti! İran'a yönelik müdahale hazırlığı...
Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

Denizcilik tarihi İzmir'de hayat buldu! Tarihte bilinen ilk tekneler birebir yapıldı

Denizcilik tarihi İzmir'de hayat buldu! Tarihte bilinen ilk tekneler birebir yapıldı

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası