Mardin Valiliğinden 'Kürtçe tiyatro oyunun engellendiği' iddialarına ilişkin açıklama

'18 Kasım 2021'de Valiliğimize 'Tartuffe' tiyatro gösterisi düzenlenmesi için izin talebinde bulunulmuştur. Yapılan başvurunun içeriğinde tiyatronun Kürtçe oynatılması ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır.' ifadeleri kullanılan açıklamada, Valilikçe 3-17 Aralık'ta kapalı yerlerde toplu gösterilerin ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanmasından dolayı etkinliğe izin verilmediği aktarıldı.'Sanatsal ve kültürel etkinlikler, şehrimiz ve hemşerilerimiz için de önemli. Bu etkinliklerin engellenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Fakat tüm dünyada ve ülkemizde istemeyerek de olsa pandemi sebebiyle bu tür toplu etkinliklere halkın sağlığı gözetilerek bir takım kısıtlama tedbirleri alınmak zorunda kalınmıştır. 17 Aralık 2021 tarihinde yasaklama kararının sona ermesi ile tekrar müracaat edilmesi durumunda değerlendirilecektir.'