Kasapoğlu: Bu çevrimdışı muhalefet zihniyetini bir kenara bırakın, online olun

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hükümet olarak umudu, sevinci büyütme derdinde olduklarını vurgulayarak, muhalefet partilerini bu çabalarına ortak olmaya çağırdı.Muhalefet partilerini ayrıştırıcı bir dil kullanmaktan vazgeçmeye çağıran Bakan Kasapoğlu, 'Siz ayrıştırırsınız, biz birleştiririz. Siz inkar edersiniz, biz ihya ederiz. Siz tahrip edersiniz, biz inşa ederiz. Çağrımız şu; gelin bu offline zihniyetten vazgeçin. Gelin online olun, çevrimiçi olun birlikte inşa edelim'' dedi.Bakan Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde muhalefet partilerine sert eleştiriler getirdi.'Burada offline muhalefetin tablosu var' diyen Bakan Kasapoğlu, muhalefeti şu sözlerle eleştirdi: 'Aradığınız numaraya ulaşılamıyor, kapsam dışı muhalefet. 19 yıldan beri karşı çıkan, inkar eden, iftira atan muhalefetin tablosu var. ODTÜ'ye yapmak istediğimiz yurdu iki sene önce engelleyen tablo var burada. Ama biz Ankara'mıza da İstanbul'umuza da güzel İzmir'imize de hamdolsun son yıllarda pek çok yurt yaptık.'‘'SİZE ONLİNE OLMAYI TAVSİYE EDİYORUM''Muhalefete, 'Çevrimdışı muhalefet zihniyetini bir kenara bırakın' diye seslenen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:'Ben size online olmayı tavsiye ediyorum. Bu çevrimdışı muhalefet zihniyetini bir kenara bırakın. Online olun, sonra milletimizle, gençlerimizle aynı frekansı paylaşın. Bundan başka çözüm yok. Yoksa milletimizi anlayamazsınız. Düşünce hürriyeti, özgürlükler… Bunların önünü biz açtık. Sizin zamanınızda ayrımcılık vardı. ‘Senin başın kapalı giremezsin, sen geçme sen kal' diyorlardı. Siz ayrıştırırsınız, biz birleştiririz. Siz inkar edersiniz, biz ihya ederiz. Siz tahrip edersiniz, biz inşa ederiz. Çağrımız şu; gelin bu offline zihniyetten vazgeçin. Gelin online olun, çevrimiçi olun birlikte inşa edelim. Bizim için Batman neyse İzmir o. İzmir neyse Diyarbakır o. Diyarbakır neyse Van o. İstanbul neyse Hakkari o. Bizim tek sevdamız Türkiye.''CHP'YE 'BURS' ELEŞTİRİSİBakan Kasapoğlu, Türkiye'deki kadar güçlü bir burs altyapısının, dünyanın başka hiç bir ülkesinde olmadığını, üniversite harçlarını AK Parti iktidarının kaldırdığını ifade ederek, 'Ondan da mı haberiniz yok? İstanbul'da bursları Cumhurbaşkanımız başlattı. CHP, bursları Anayasa Mahkemesi'ne götürerek kestirdi. Bunu da mı bilmiyorsunuz? Ama işte o Cumhurbaşkanı iktidara geldiğinde dünyanın en güçlü burs alt yapı sistemini kurdu. Şu an itibariyle 650 TL veriyoruz. Onu da yükselteceğiz. Gençlerimiz için her şey feda olsun. Onlar için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız.' diye konuştu.'MUHALEFET, TÜRKİYE'YE MUHALEFET DEĞİLDİR'Hükümet olarak umudu, sevinci büyütme derdinde olduklarını vurgulayarak, muhalefet partilerini bu çabalarına ortak olmaya çağıran Bakan Kasapoğlu, 'Biz ekmeğimizi, aşımızı paylaşma derdindeyiz. Her gün milyonlarca gencimizin yüzünü güldürebildiğimiz için şükrediyoruz. Yüz binlerce gencimize yurt imkanını sağladık. Gençlerin yatağını, yastığını, yorganını, nevresimini, yemeğini, ısınmasını dert edindik, bu bizim meselemiz' şeklinde konuştu.Muhalefet etmenin, hakikate muhalefet etmek anlamına gelmediğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, 'Bir fikirle, bir teklifle muhalefet edilir; çamurla, iftirayla, nefret diliyle değil. Güneşe çamur atarak, sabah akşam ‘Bugün Cumhurbaşkanına, kadrolarına nasıl hakaret etsem' diye düşünmek bir muhalefet modeli olamaz. Böyle bir ruh haliyle ayakta kalamaz insan' dedi.Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin iradesiyle, tercihiyle, oyuyla o makama geldiğini hatırlatarak, 'Bütün emperyalist güçlere karşı Türkiye'nin hukukunu aslanlar gibi savunuyor. Türkiye'nin başını önüne eğdirmeyen bir lidere politik olarak karşı olmak kimseyi körleştirmemeli. Tekraren söylüyorum, muhalefet Türkiye'ye muhalefet değildir. Muhalefet meşru, saygın, demokratik bir katılım hakkıdır. Gelin Türkiye'de yolunda giden, milyonların faydalandığı hizmetleri, eserleri alkışlayın. Elbette eleştiri kurumu işlesin, elbette alkışlamak zorunda değilsiniz ama iyi olana iyi diyelim, iyiye kötü demeyelim' ifadelerini kullandı.'LÜTFEN BU GÜZELİM TABLOYU KİMSE KARARTMASIN''Anneler babalar ilk kez evlerinden ayrılan kızlarını, oğullarını bizim yurtlarımıza emanet ediyor ve biz de onlara gözümüzün ışığı gibi bakıyorsak, eleştiriyi değil takdiri hak ediyoruz demektir' diyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Kaldı ki binlerce memurumuz, çalışanımız gece gündüz bu hizmetleri veriyor. Bu ülke, devlet ve toplum olarak, kamu idaresi ve sivil toplum örgütleriyle, yurtlarıyla, burslarıyla, üniversiteleriyle bütün evlatlarına sahip çıkıyor. Lütfen bu güzelim tabloyu kimse karartmasın. Gençlerimiz, hepimizin en büyük umudu, onlar en önemli varlığımız. Bu nedenle ‘gençlerin bütçesi gençlerde' diyerek, bütçemizi oluştururken onlara danıştık. Onların katkılarıyla oluşturduğumuz bütçemize de ‘Katılımcı Gençlik Bütçesi' adını verdik. 2022'deki faaliyetlerimizin alt kırımlarını, ağırlığı hangi projelere vereceğimizi gençlerle birlikte onlara sorarak belirledik. Yıl boyunca da uygulamalarımızın odağına onların fikir, öneri ve taleplerini alacağız. Süreçlerde gençlerin katılımını en ön plana koyarak, karar alma mekanizmalarında onların etkinliğini artıracağız. Bizim gençlerimizi güçlendirmekten başka bir gayemiz yok. 2022 yılı, her zaman olduğu gibi yine dijitalleşme hamlemizin sürdüğü, projeler ve desteklerin çoğaldığı, sportif başarıların arttığı, önceki sene temelleri atılıp yapımına başlanan eserlerimizin tamamlandığı, açılışlarını gerçekleştirdiğimiz, gençlerle ve sporcularla bir araya gelmeye devam ettiğimiz bir yıl olacak.''GENÇLERE VERDİĞİNİZ DEĞERİ DİYARBAKIR ANNELERİNİN GÖZYAŞINDA ARAMANIZDA TAVSİYE EDERİM'Bakan Kasapoğlu, bütçe görüşmelerinde söz alarak hükümeti 'Milletin iradesini yok saymakla' suçlayan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'a da sert tepki gösterdi. 22 yaşında milletvekili seçilen Dersim Dağ'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçme ve seçilme yaşını 18'e düşürmesi sayesinde parlamentoya girdiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:'Az önce 25 yaşında bir HDP milletvekilini dinledik. Kendisi milletvekili seçildiğinde 22 yaşındaymış Kimin sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Bir de bizi milletin iradesini yok saymakla suçluyor. Bakın, şuna bakın. 18 yaşında gençlere seçme ve seçilme hakkı vermek milletin iradesini yok saymak mıdır? Bu, milletin iradesini baş tacı yapmaktır, gençleri göz bebeği yapmaktır, değer vermektir. Ben, gençlere verdiğiniz değeri Diyarbakır annelerinin gözyaşında aramanızda tavsiye ederim. Dağlara kaçırdığınız çocukların istikbalinde aramanızı tavsiye ederim.'