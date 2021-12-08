Annemizi Saklarken Konusu Nedir? Annemizi Saklarken Oyuncuları Kimlerdir?



Annemizi Saklarken Konusu Ne?





Annemizi Saklarken Nerede Çekiliyor?

Annemizi Saklarken Dizisi Oyuncuları

Annemizi Saklarken dizisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Star Tv’de yayınlanacak olan dizi hakkında en çok merak edilen iseveolarak yer alıyor. Dizi izlemeyi seven birçok kişi dizinin tanıtımının yayınlanmasından itibaren konu hakkında araştırmalara başladı.bu sebeple gün içerisinde oldukça araştırıldı. Barış Yöş tarafından yönetmenliği yapılan dizinin başrol oyuncuları ise Hande Doğandemir ve Kutsi’den oluşuyor.ve daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını takip edebilirsiniz.Annemizi Saklarken dizisi birçok dizi izleyicisi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en çok aratılan sorular arasındayer alıyor. Star TV’de yayınlanacak olan dizinin konusu ise çocuk yaşta bebek sahibi olarak çoluk çocuğa karışmış bir kadının özel moda atölyesinde çalışmasıyla başlayan bir hikayedir. Handan özel müşteri asistanı olarak çalışmaktayken Zerrin ve Dündar Demir evlilik yıldönümü kutlama amacıyla elbise provasına gider. Burada Dündar ve Handan arasında bir ilişki gelişirAnnemizi Saklarken dizisini büyük heyecanla bekleyen kişiler dizinin nerede çekildiğini de merak ediyor. Bu sebepleen çok aratılanlar arasında bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul’da birçok semtte gerçekleştiriliyor.Dizi hakkında bilgi sahibi olan birçok kişi oyuncular hakkında araştırma yapmaya başladıen çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte dizide yer alan oyuncular şu şekilde;-Kutsi-Hande Doğandemir-Yeşim Ceren Bozoğlu-Hatice Aslan-Erdem Kaynarca-İncinur Sevimli-Ezgi Gör-Ezgi Tombul-Barış Taşkın-Semih Kızılkaya-Zümre Ertürk-Merve Sevin-Güngör Bayrak