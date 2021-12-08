Annemizi Saklarken Konusu Nedir? Annemizi Saklarken Oyuncuları Kimlerdir?
Annemizi saklarken dizisi hakkında en çok merak edilenler arasında dizinin konusu yer alıyor. Peki, Annemizi Saklarken dizisi konusu ne? Annemizi Saklarken dizi oyuncuları kimlerdir? Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...
Annemizi Saklarken dizisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Star Tv’de yayınlanacak olan dizi hakkında en çok merak edilen ise Annemizi Saklarken konusu ve Annemizi Saklarken oyuncuları olarak yer alıyor. Dizi izlemeyi seven birçok kişi dizinin tanıtımının yayınlanmasından itibaren konu hakkında araştırmalara başladı. Annemizi Saklarken dizisi konusu bu sebeple gün içerisinde oldukça araştırıldı. Barış Yöş tarafından yönetmenliği yapılan dizinin başrol oyuncuları ise Hande Doğandemir ve Kutsi’den oluşuyor. Annemizi Saklarken konusu ve daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını takip edebilirsiniz.
Annemizi Saklarken Konusu Ne?
Annemizi Saklarken dizisi birçok dizi izleyicisi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en çok aratılan sorular arasında Annemizi Saklarken konusu ne yer alıyor. Star TV’de yayınlanacak olan dizinin konusu ise çocuk yaşta bebek sahibi olarak çoluk çocuğa karışmış bir kadının özel moda atölyesinde çalışmasıyla başlayan bir hikayedir. Handan özel müşteri asistanı olarak çalışmaktayken Zerrin ve Dündar Demir evlilik yıldönümü kutlama amacıyla elbise provasına gider. Burada Dündar ve Handan arasında bir ilişki gelişir
Annemizi Saklarken Nerede Çekiliyor?
Annemizi Saklarken dizisini büyük heyecanla bekleyen kişiler dizinin nerede çekildiğini de merak ediyor. Bu sebeple Annemizi Saklarken nerede çekiliyor en çok aratılanlar arasında bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul’da birçok semtte gerçekleştiriliyor.
Annemizi Saklarken Dizisi Oyuncuları
Dizi hakkında bilgi sahibi olan birçok kişi oyuncular hakkında araştırma yapmaya başladı. Annemizi Saklarken dizisi oyuncuları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte dizide yer alan oyuncular şu şekilde;
-Kutsi
-Hande Doğandemir
-Yeşim Ceren Bozoğlu
-Hatice Aslan
-Erdem Kaynarca
-İncinur Sevimli
-Ezgi Gör
-Ezgi Tombul
-Barış Taşkın
-Semih Kızılkaya
-Zümre Ertürk
-Merve Sevin
-Güngör Bayrak