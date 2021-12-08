1.Dönem Ne Zaman Bitecek? 2022 Şubat Tatili Ne Zaman?

1.Dönem Ne Zaman Bitiyor?

Yeni yıla sayılı günler kalmasının ardından çoğu öğrenci ve ebeveyn tarafından merak edilenler arasında isevesoruları yer alıyor. Öğrencilerin dinlenmesi ve kış tatili yapabilmesi için hak tanınan tatili çoğu kişi iple çekiyor. Yaklaşık 15 gün kadar sürecek olan aranın ardından öğrenciler yeni döneme başlayacak. Bu sebeplesorusu çoğu kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor.vesorularına cevap almak için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Çoğu öğrenci ve ebeveyn tarafından sıklıkla araştırılan konular arasındavesorusu yer alıyor. Özellikle öğrenciler tarafından iple çekilen ara tatil için birçok kişi ne zaman olacağını öğrenmek istiyor. Yapılacak olan tatilden önce 1.dönem bitmiş sayılacak ve çoğu öğrenci karne alacak. Ardından tatilin bitmesiyle ikinci döneme geçiş yapılarak eğitim öğretim hayatına devam edilecek.21 Ocak 2022 günü ara tatilin başlayacağı ve karnelerin dağıtılacağı belirtildi. Yarıyıl tatili için başlangıç ise 24 Ocak günü olarak belirtildi. 4 Şubat Cuma günü bitecek olan ara tatilin ardından öğrenciler 7 Şubat günü yeniden okullarına devam edecekler. İkinci dönem içerisindeki ara tatil de öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. İkinci dönem ara tatilinin 11-15 Nisan tarihlerinde yapılacağı belirtildi.MEB tarafından verilen kursların da ara tatilde devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu sebeple çoğu öğrenci konu hakkında araştırmalara başladı. 1.dönemin bitmesinin ardından karnelerini alıp 15 günlük tatile başlayacak olan öğrenciler ara tatilde kursların devam edip etmeyeceğini de araştırıyor. Eğitim öğretim süreci boyunca kursların devam edeceği fakat ara tatilde kursların yapılmayacağı belirtilenler arasında bulunuyor. Bakanlık veya mülki idare amirliklerince ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda kurslarla alakalı olarak bazı değişikliklerin uygulanabileceği belirtildi. Yaz aylarında başka işlerde çalışan öğrenciler için kurslara başvurular da ekim ayına kadar uzatıldı.İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan açıklamaya göre öğrencilerin belirli eğitim sınıflarında bulunmaları için ve eğitimden aldıkları kazanımların ölçülebilmesi için sınavlar yapılacağı belirtildi. Her dönemde ayrı ayrı olarak oluşturulan sınavlar hakkında öğrenciler birçok araştırmada bulunuyor. Kurs açılan derslerden yapılacak olan sınavların sayısı en az iki adet olacak. Zümre öğretmenleri tarafından da sınav sonuçları açıklanacak. Öğrencilerin durumu ve gelişimi hakkında da anne ve babalara bilgi verilecek. Bu sebeple dönemlik olarak veli toplantılarının gerçekleşeceği belirtilenler arasında bulunuyor. Veli toplantıları sayesinde öğrencilerin daha verimli çalışması ve kazanımlarını doğru sağlayabilmesi için neler yapması gerektiği anlatılacak.