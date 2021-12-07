İYİ Parti'li Aydın'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan adaylık açıklamasına CHP'li Öztrak'tan yanıt: Gereksiz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Herkes idealist davranmalı, nefis zamanı değil. Kazanamama riski olan birini kabul etmiyoruz." dedi. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Aydın'ı hedef alarak sözlerinin 'gereksiz' olduğunu vurguladı.

İYİ Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma konusuna değindi. Aydın, 'Kazanma riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz. Herkes idealist davranmalı, nefis zamanı değil.' dedi.CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN İYİ PARTİ'Lİ AYDIN'A GÖNDERME: GEREKSİZCHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamaları oldu. Dün de Meclis Genel Kurulu'nda adaylık tartışması yaşandı. Hem Koray Bey'in sözleri hem de Meclis'teki tartışmalar hakkında sizin yorumunuz nedir?' sorusuna yanıt veren Öztrak, 'Genel Başkanımızın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkındaki görüşleri artık kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir. Genel Başkanımızın açıklamaları nettir, tevil götürmez.' şeklinde konuştu.AKŞENER ADAYLIK İÇİN İMAMOĞLU'NU GÖSTERMİŞTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı açılış töreninde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmiş, 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazımsınız.' demişti.CHP lideri ise, İmamoğlu'nun aday olmasını istemediğini söylemişti.