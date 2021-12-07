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Dışişleri'nden Irak'taki terör saldırısına kınama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'ın Basra vilayetinde meydana gelen bombalı terör saldırısı ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Irak halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ekleme: 7.12.2021 - 18:05 Güncelleme: 7.12.2021 - 18:06 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri'nden Irak'taki terör saldırısına kınama!
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Basra vilayetinde gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Irak'ın Basra şehrinde bugün gerçekleştirilen bombalı bir saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Irak halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz. Türkiye, kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelesinde Irak halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir"
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