Usulsüz sorgulama operasyonunda flaş detay! 3 sayfalık mektup ele geçirildi

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in avukatlığını yapan Adnan Şeker'e 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl, 'Zincirleme şekilde rüşvet vermek' suçundan 17 yıl 6 ay, 'Gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl 6 ay ve 'Suçluyu kayırma' suçundan 5 yıl hapis cezası verilirken, usulsüz sorgulamaları birlikte yaptığı ve aynı dosyada yargılanan avukat Hilal Kamacı'ya ise, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, 'Zincirleme şekilde rüşvet vermek' suçundan 17 yıl 7 ay, 'Gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl 6 ay, 'Suçluyu kayırma' suçundan ise 5 yıl hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti. Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, Şeker'in başında olduğu şebekenin rüşvet karşılığında örgüt üyelerinin rüşvet karşılığında bilgilerini sızdırdıkları, TAPE kayıtları, yazışmalar, itiraf içeren sanık beyanları ile teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen delillerle anlatılmıştı.'KENDİNİZİ KORUYUN LÜTFEN'Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında avukat Hilal Kamacı'dan ele geçirilen dokümanlarda Adnan Şeker tarafından el yazısı ile Kamacı'ya hitaben yazılan 3 sayfalık mektup ele geçirildi. Şeker mektupta, "Avukat hanım merhabalar... Selamınızı ve mektubunuzu almak ne büyük mutluluk, teşekkür ederim. Ben gerçekten iyiyim bir sıkıntı yok, her şey yolunda inanmazsanız Merve hanıma sorun... Düğün nişan serüvenlerinizden haberdarım, hem cesaretiniz mutlu edip yüreklendirip umutlandırıyor diğer yönden tedirgin ediyor ama artık bu sosyal faaliyetleri azaltıp biraz kabuğa çekilme iyi olabilir size tavsiyem bir müddet 'seçim sonuna veya Betül'ün düğününe kadar büroya takılmayın' telefon Facetime ve mail ile işlerinizi yapın. Görüşme işlerini Merve hanıma veya ilgili arkadaşa bırakın sonrasını gelişmelere göre değerlendirelim ama önemli olan sizsiniz önce kendinizi koruyun lütfen" ifadelerini kullandı.'ONU BU İŞE BİZ SOKTUK DİYE DÜŞÜNMEMELİSİN'Şeker mektubunda Kamacı'ya telefon numarasını değiştirmesi gerektiğini ve eski alışkanlıklarından uzak durması gerektiğini söyleyerek, "Avukat Candan hanımın durumundan sonra bu daha da elzem hale geldi telefonları ve numaraları değiştirin mümkünse arkadaşlar ile (sıkıntılı arkadaşlar) ile yüz yüze görüşmekten imtina edin. Candan hanım çok rahattı, çok girip çıkıyordu sağa sola şahsen ellerinde bir şey olmadığını düşünüyorum olsaydı sorarlardı. Veya diğer kişilere de sirayet ederdi. Candan hanımdaki olayın tekrar vuku bulmamasını temenni ediyorum. İlk şart eski alışkanlıklarınızdan uzak durma ama bununla birlikte çok büyük değişiklik yapmamak...Partnerinize çok selamlarımı ilet lütfen ben de onu çok sevdim. Çok düzgün ve saygıyı hak eden bir insan. Biraz sıkıntı yaşadığından haberdarım. İnşallah problem yaşamayacaktır. Geçmiş olduğunu ümit ediyorum. Onu bu işe biz soktuk diye düşünmemelisin önce de bu işleri yapıyorlardı. Ama tabi bu kadar yoğun değildi, bu konuda kendini suçlamamalısın kaderde olunca sebebinde çok önemli olmuyor biliyorsun. Memlekete gitme işini azaltsan özellikle aynı kimlikle fena olmaz. Dikkat et lütfen bir müddet sadece kovaya çekilin." dedi.TEDBİR ALINMASI YÖNÜNDEKİ TALİMATLARI İLETMİŞŞeker hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, mektupta geçen "Partnerine çok selamlarımı ilet lütfen ben de onu çok sevdim çok düzgün ve saygıyı hak eden bir insan" ifadesinin Nazif Gürken Şen olduğu kaydedildi. "Biraz sıkıntı yaşadığından haberdarım. İnşallah problem yaşamayacaktır. Geçmiş olduğunu ümit ediyorum. Onu bu işe biz soktuk diye düşünmemelisin önce de bu işleri yapıyorlardı" ifadesinin ise Nazif Gürkan Şen'in usulsüz olarak yapmış olduğu UYAP sorgulamalarına ilişkin bilgilerolduğu aktarılırken, Şeker'in Kamacı'nın dikkat etmesi gerek hususları anlattığı kısma ilişkin, gerekli tedbirlerin alınması yönünde talimat olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.