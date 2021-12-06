6 Aralık 2021 Sigaraya Zam Mı Geldi?

6 Aralık 2021 Sigara Fiyatları

Sosyal medya üzerinde sık sık tartışmalara konu olan sigara fiyatları hakkında sabah saatlerinde bir iddia daha ortaya atıldı. Haftanın ilk gününden itibaren sigaraların zamlanacağı hakkında ortaya atılan iddialar sebebiyle çoğu vatandaş konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu sebeple en merak edilen sorular arasındavene kadar yer alıyor. Sigaralara gelen zamların ardından yeni zamların ortaya konacağının iddia edilmesiyle 6 Aralık sigara fiyatları oldukça merak ediliyor.sorusu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Sosyal medyada sık sık konuşulan konular arasında sigara zamları yer alıyor. Sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden ortaya atılan zam iddialarından sonra çoğu vatandaşvesorusuna cevap aramaya başladı. Sigara fiyatlarındaki son değişiklik Royal Tobacco ürünleri üzerinde yapılmıştı. 2 TL olarak belirlenen zammın ardından sosyal medya fiyatlar hakkında oldukça konuşmuştu. Bu sabah saatlerinde ortaya atılan iddialarda da sigaraların yeniden zamlandığı belirtiliyordu. Fakat sigara firmalarından zamla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Tekel bayileri tarafından da zamla ilgili yapılan açıklamalar ise zamlarla ilgili ortaya atılan yalan haberlerin ciddiye alınmaması yönünde.Sosyal medyada sigaraların zamlandığıyla ilgili iddiaların dolaşmasının ardından çoğu vatandaşvekonusunda araştırma yapmaya başladı. Sigara fiyatlarının 5 lira zamlanacağının konuşulmasının ardından sigara fiyatları sosyal medyada gündem konusu haline geldi. Birçok tekel bayi sahibi konuyla alakalı açıklamada bulundu. Sigaraların 5 lira zamlanacağı ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığı belirtildi. Bu durumlarda ortaya atılan sigara zamları hakkında yalan haberleri itibar etmeyiniz denildi. Sigara zamları hakkında ortaya atılanların gerçek olmadığı da tekel bayiler tarafından bildirildi. İşteMarlboro Edge: 17 TLMarlboro Touch: 18 TLMarlboro: 19 TLParliament: 19,50 TLParliament Midnight Blue: 18,50 TLMuratti: 17 TLMuratti Blu: 16 TLLark: 16 TLChesterfield: 15,50 TLL&M: 15,50 TLWinston Slender: 16 TLWinston Deep Blue & Dark Blue: 16 TLWinston: 17 TLWinston Xsence Black&Gray: 18 TLCamel Slender: 15,50 TLCamel: 16 TLMonte Carlo Slender: 15,50 TLMonte Carlo: 15,50 TLLD: 15,50 TLBritish American TobaccoKent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TLKent D-Range: 16 TLKent Slims: 19 TLKent (Blue, Grey, White): 17 TLRothmans: 15,50 TLViceroy: 16,00 TLPall Mall: 16,00 TLTekel 2000: 15,50 TLTekel 2001: 15,50 TLSamsun: 16,00 TLMaltepe: 16,00 TL