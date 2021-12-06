Kar ve kuvvetli yağmur geliyor! Meteoroloji bölge bölge duyurdu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumuyla ilgili tahminlerde bulundu.Tahminlere göre, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz bölgesi ve Batı Karadeniz'in batısında yağışlar etkili olacak. Özellikle yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.EGE VE AKDENİZ'E SEL UYARISIEge ve Akdeniz için sel uyarısı yapan Özdemirci, 'İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde salı günü için aşırı yağışlar görünebilir. Sel beklentimiz var. Vatandaşlarımız sele karşı dikkatli olsunlar' açıklamasını yaptı.SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR3 büyük kentte hava sıcaklığı bugünden itibaren hissedilir şekilde azalacak. İstanbul ve Ankara'da yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'de perşembe gününe kadar yağmur var.KAR YAĞIŞI GELİYORÇarşamba günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar bekleniyor.Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor.Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır. Hava sıcaklığı, perşembe gününden sonra önce batı sonra diğer bölgelerde mevsim normallerinin üstüne çıkacak.MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Trakya'da yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.BURSA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluEDİRNE °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 22°CParçalı az bulutlu, zamanla çok bulutluEGEParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile gece saatlerinden sonra Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Antalya il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 22°CParçalı bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda akşam saatlerinden sonra il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 16°CParçalı bulutluISPARTA °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Konya'nın batı ilçeleri, Eskişehir'in güneyi ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri hafif sağanak yağışlıKONYA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri hafif sağanak yağışlıSİVAS °C, 10°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu'nun güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri hafif sağanak yağışlıDÜZCE °C, 21°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 13°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORDU °C, 19°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 20°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikse yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.BİNGÖL °C, 11°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluERZURUM °C, 2°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKARS °C, 5°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluVAN °C, 8°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 15°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 13°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve az bulutluDENİZLERDE HAVAEge, Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Batı Karadeniz'in batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'in batısı 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi yağış anında orta.EGEHava Durumu: Çok bulutlu; kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğu, sabah ve öğle saatlerinde Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi yağış ve fırtına anında zayıf.AKDENİZHava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Batı ve Orta Akdeniz'de öğle saatlerinde 5 ila 7, akşam ve gece saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Batı ve Orta Akdeniz'de 3,0 ila 4,0m; Görüş: İyi yağış ve fırtına anında zayıf.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50m; Görüş: İyi.