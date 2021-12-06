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İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasına büyük tuvaletini yaptı! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta ilginç görüntüler kaydedildi. Bir kişi apartmanın önünde pantolonunu indirip büyük tuvaletini yaptı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Söz konusu şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken kapıyı açan apartman sakinleri ise iğrenç bir manzarayla karşılaştı.

Ekleme: 6.12.2021 - 16:33 Güncelleme: 6.12.2021 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasına büyük tuvaletini yaptı! O anlar kamerada
Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı.

Sokakta yürüyen bir vatandaş, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra araba ile evin arasında kalan boşluğa büyük tuvaletini yaptı.



Bu sürede rahatlığından ödün vermeyen vatandaş, görenlere pes dedirtti.



Yaşanan o sıra dışı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri, gördükleri karşısında şok yaşadı.

'ÇOK SIKIŞMIŞ SANIRIM'

Apartman sakini ise yaşadığı olay karşısında şok olurken yaşadıklarını şöyle anlattı



'Dün öğle saatlerinde ekmek almak için evden çıktım. Çıktığımda ağır bir koku duydum ve etrafıma bakındım.



Pisliği gördüğümde ise sokak hayvanlarının yaptığını düşündüm.

Ancak eve döndüğümde güvenli kameralarını incelendim.



Gördüğüm manzara karşısında şok oldum.

Bir adamın tuvaletini yaptığını gördüm.



Herhalde çok sıkıştı ama sokak ortasına da yapılmaz ki.



Ailemiz var kapımızın önünde kötü bir manzara ile karşılaştık.'
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