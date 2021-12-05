Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.Buna göre; her 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.ZİRVEDE OSMANİYE VAR100 bin kişide en çok vaka görülen il ise geçen hafta da olduğu gibi Osmaniye oldu. Osmaniye 600,85 vaka yoğunluğu ile yeniden zirvede.Osmaniye'nin 13-19 Kasım arasındaki vaka oranı 481,45 olarak kaydedilmişti.EN ÇOK VAKA ARTIŞI GÖRÜLEN DİĞER 9 İLOsmaniye'den sonra vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller de Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu.