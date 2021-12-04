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İSKİ'den bir skandal daha! Sayıştay raporunda ortaya çıktı

Sayıştay 2020 yılı raporunu tamamladı. İBB iştiraki İSKİ'deki usulsüzlük ortaya çıktı. Kaynak sularının ihalesiz olarak Hamidiye A.Ş'ye tahsis edildiği belirlendi

İSKİ'den bir skandal daha! Sayıştay raporunda ortaya çıktı
Ekleme: 4.12.2021 - 15:47 Güncelleme: 4.12.2021 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
İSKİ'den bir skandal daha! Sayıştay raporunda ortaya çıktı


Sayıştay 2020 yılı raporunu yayımladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı iştiraklerdeki usulsüzlükler ortaya çıktı.

Sayıştay'ın ortaya çıkardığı usulsüzlüklerden bir tanesi de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Hamidiye A.Ş'ye bedelsiz olarak tahsisi olduğu görüldü.

'DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ ALINMADI'

Sayıştay tarafında tespiti yapılan bulguda, özellikle 2019'da CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu tarafından işletilen bölgeler olduğu dikkat çekti. İncelemeler sonrasında Sayıştay şu bulgulara yer verdi: İstanbul İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin sonlandırılması üzerine 167 sayılı Kanun'da il özel idareleri için tanınan kaynak sularının işletilmesi hakkı İSKİ tarafından kullanılmaktadır.

İSKİ Genel Müdürlüğü taşınır, taşınmaz, kaynak ve hakların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte belirtilen ihale usullerinden biriyle kiraya verileceği düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğe göre; İstanbul Büyükşehir Belediye il sınırları içindeki kaynak sularının kullanım hakkının ihaleyle kiraya verilmesi gerektiği açıktır. Diğer taraftan, su kaynaklarının tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görüşünün alınması zorunlu hale getirilmiştir. Bu çerçevede, İSKİ'nin mülkiyetinde bulunan bu kapsamdaki suların tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşünün alınması gerekmektedir."

HAMİDİYE MARKASIYLA KUYU SUYU SATILDI

Sayıştay ayrıca yapılan incelemelerde tespit edilen noktaları ise şu şekilde açıkladı:

"Ancak yapılan incelemelerde; İstanbul Eyüpsultan'daki Kemerburgaz Mevkii,3012 sayılı parselde bulunan 11 numaralı, 2653, 2748, 2749, 2750, 960 sayılı parsellerde bulunan 12-13 numaralı, 2677, 2668, 2669, 3014sayılı parsellerde bulunan 14-15 numaralı, 2648 sayılı parsellerde bulunan 16 numaralı, 3016 sayılı parsellerde bulunan 19 numaralı Vakıf Hamidiye Memba alanları ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'inci Alacahamam, Paşa Çeşmesi ve Katması Hamidiye maslaklarına ait tüm kaynak sularının kullanım hakkının, İSKİ tarafından ihalesiz olarak Hamidiye A.Ş'ye tahsis edildiği, ayrıca bu işlemler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görüşünün de alınmadığı görülmüştür."

Daha önce de Şile Ulupelit mevkiindeki ormanın içinde ve Kemerburgaz'daki su kaynaklarına kaçak olarak kurulan sistem ile kuyu sularının Hamidiye markasıyla vatandaşa satıldığı ortaya çıkmıştı. Şile'deki skandalın ardından Kemerburgaz'daki kaçak yapıların da denetleme öncesinde yıkıldığı iddia edilmişti. Bu kuyuların ise 31 Mart seçimlerinden önce CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu tarafından kurulduğu daha sonra ise ortaklarına devrettiği ortaya çıkmıştı. Hamidiye'nin Kemerburgaz'daki tesisinde ise çamur içinde ve asbest oluşan borulardan su dolumu yapılarak vatandaşa sunulduğu görülmüştü.
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