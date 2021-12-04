Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil uzantılı siyasete yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında konuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin de bölgemizin de geleceğinde teröre ve Kandil uzantılı siyasete yer olmadığının altını burada bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te 'Sivil Toplum Buluşmaları' programında konuştu.'Bugün yaptığımız açılışlarla doğrudan ve dolaylı istihdam sayısı 7 bin 500'ü bulacak.Yalan terörü ve bilgi kirliliğinin ülkenin gündemini zehirlediği bir iklimde, meseleleri etraflı şekilde vatandaşlarımıza izah etme fırsatı yakaladık.Yüzde 52'yi siz nasıl gayri milli ilan edersiniz? Demek ki bunlar kendilerini gayri milli ilan ediyor. Söz konusu vatan ise aynı ortak paydada buluşma erdemini göstermeliyiz. Bu ülkede yüzde 52'yi gayri milli ilan eden zihniyeti milletime havale ediyorum.Muhabbetten Muhammed oldu hasıl Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl.Eski Türkiye'nin o inkarcı, dışlayıcı, tahkir edici nobran diline biz son verdik.Türkiye'nin de bölgemizin de geleceğinde teröre ve Kandil uzantılı siyasete yer olmadığının altını burada bir kez daha çizmek istiyorum.