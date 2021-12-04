Başkan Erdoğan Siirt'te o şiiri yeniden okudu! Binlerce kişi böyle eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış için Siirt'e geldi. Burada yaptığı konuşma sırasında Başkan Erdoğan 1997 okuduğu şiiri yıllar sonra yeniden okudu. Başkan Erdoğan 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir miting sırasında topluluğa yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler sebebiyle dönemin zihniyeti yüzünden 1 yıl hapse mahkum edilmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Tören'ine katılmak üzere Siirt'e geldi.Başkan Erdoğan'ı Siirt'te coşkulu bir kalabalık karşıladı. Erdoğan burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, konuşmasının sonunda yıllar önce yine Siirt'te okuduğu ve dönemin zihniyeti yüzünden hapse girmesine neden olan şiiri okudu. Ziya Gökalp'e ait olan Asker Duası şiirini okuyan Erdoğan'a binlerce kişi eşlik etti.Elimde tüfenk, gönlümde iman,Dileğim ikidir: Din ile vatan...Ocağım ordu, büyüğüm Sultan,Sultan'a imdad eyle Yarabbi!Ömrünü müzdad eyle Yarabbi!Minareler süngü, kubbeler miğfer,Camiler kışlamız, müminler asker,Bu ilahi ordu dinimi bekler,Allahu Ekber, Allahu Ekber.