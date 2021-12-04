  • USD: 13,68 - 13,70
  • EURO: 15,45 - 15,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan Siirt'te o şiiri yeniden okudu! Binlerce kişi böyle eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış için Siirt'e geldi. Burada yaptığı konuşma sırasında Başkan Erdoğan 1997 okuduğu şiiri yıllar sonra yeniden okudu. Başkan Erdoğan 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir miting sırasında topluluğa yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler sebebiyle dönemin zihniyeti yüzünden 1 yıl hapse mahkum edilmişti.

Başkan Erdoğan Siirt'te o şiiri yeniden okudu! Binlerce kişi böyle eşlik etti
Ekleme: 4.12.2021 - 18:21 Güncelleme: 4.12.2021 - 18:43 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Siirt'te o şiiri yeniden okudu! Binlerce kişi böyle eşlik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Tören'ine katılmak üzere Siirt'e geldi.

Başkan Erdoğan'ı Siirt'te coşkulu bir kalabalık karşıladı. Erdoğan burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, konuşmasının sonunda yıllar önce yine Siirt'te okuduğu ve dönemin zihniyeti yüzünden hapse girmesine neden olan şiiri okudu. Ziya Gökalp'e ait olan Asker Duası şiirini okuyan Erdoğan'a binlerce kişi eşlik etti.

ASKER DUASI

Elimde tüfenk, gönlümde iman,

Dileğim ikidir: Din ile vatan...

Ocağım ordu, büyüğüm Sultan,

Sultan'a imdad eyle Yarabbi!

Ömrünü müzdad eyle Yarabbi!

Minareler süngü, kubbeler miğfer,

Camiler kışlamız, müminler asker,

Bu ilahi ordu dinimi bekler,

Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Başkan Erdoğan'ın programına bombalı saldırı son anda önlendi! Beyaz TV Ana Haber ortaya çıkardı!
Başkan Erdoğan Siirt'te o şiiri yeniden okudu! Binlerce kişi böyle eşlik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil uzantılı siyasete yer yok
Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
Siirt'te 3 bin kişiye istihdam sağlayacak 102 milyon dolarlık çinko tesisi açılıyor
İSKİ'den bir skandal daha! Sayıştay raporunda ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'ndan 'PKK'sız' başsağlığı mesajı
SİHA'lara AB ve NATO üyesi ülkelerden ilgi! Bakan Çavuşoğlu açıkladı...
'4 yerden 5 yerden maaş alan düzeni bitireceğim' diyen Kılıçdaroğlu'na CHP'li İBB şoku! İşte CHP'li İBB'dekilerin aldığı maaşlar...
Kripto para borsalarında deprem! Tarihi düşüşün iki nedeni var...
HDP’li Tayip Temel: Algı yapıyorlar terör örgütleriyle ilişkimiz yok
7 Şubat MİT Kumpası davasında önemli karar! FETÖ'nün açıktan giriştiği ilk operasyondu...
Cumhuriyet gazetesi okul öncesinde din dersine tepki gösterdi
Çocuk ve kadın cinayetlerine karşı çarpıcı öneri! TBMM'de gündeme getirildi
Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başladı
Fransa zıvanadan çıktı: Aşırı sağın rakibi daha aşırı sağ
'Pegasus' skandalı büyüyor! Apple'dan açıklama: Uyardık...
Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Made in Turkey' ibaresi kaldırıldı
Koronavirüse karşı yeni ilaç umudu: Faz-2 çalışması tamamlandı
Otomobil fiyatlarında sanal artış! Biri daha ortaya çıktı...

Otomobil fiyatlarında sanal artış! Biri daha ortaya çıktı...

Taliban, evlilik ve miras konularında kadınlara yönelik yeni kararları ilan etti!

Taliban, evlilik ve miras konularında kadınlara yönelik yeni kararları ilan etti!

Hamburger sandılar balık çıktı! Sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor...

Hamburger sandılar balık çıktı! Sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor...

Aralık 2021 kira artış oranı belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Aralık 2021 kira artış oranı belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

3 çocuk, galericilerin korkulu rüyası oldu! Ordu'dan araba çalıp İstanbul'da gezdiler

3 çocuk, galericilerin korkulu rüyası oldu! Ordu'dan araba çalıp İstanbul'da gezdiler

Sivilce sıkmak doğru mu? Sizin de başınıza gelebilir! Ordu Ünye'de 2 yıl önce göbeğindeki sivilceyi sıktı felç kaldı

Sivilce sıkmak doğru mu? Sizin de başınıza gelebilir! Ordu Ünye'de 2 yıl önce göbeğindeki sivilceyi sıktı felç kaldı