Ukrayna tarih verdi! Rusya büyük saldırıya hazırlanıyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim giderek artarken, Kiev yönetiminden dikkat çeken açıklamalar geliyor.'RUSYA, OCAK AYI SONUNDA BÜYÜK BİR SALDIRIYA HAZIRLANIYOR'Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov parlamentoda yaptığı açıklamada, istihbarat raporlarını gerekçe göstererek Rusya'nın Ukrayna sınırları yakınına 94 binden fazla asker yığdığını ve Ocak ayı sonunda büyük çaplı bir saldırıya hazırlanıyor olabileceğini ifade etti.Bakan Reznikov, Ukrayna'nın durumu provoke edecek hiçbir şey yapmayacağını, ancak Rusya'nın bir saldırı başlatması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Reznikov, 'İstihbaratımız en kötüsü de dahil olmak üzere tüm senaryoları analiz ediyor' diyerek Rusya'da bir 'kış eğitim döneminin' başladığını ve Moskova'nın Ukrayna toprakları yakınında tatbikatlar yaptığı aktardı.100 BİN RUS ASKERİ UKRAYNA SINIRINDARusya'nın, ilhak edilen Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki bölgelerde yaklaşık 100 bin askeri olduğu tahmin ediliyor.