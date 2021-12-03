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Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan'da Aliyev ile görüştü: Büyük bir insanlık örneği gösterdi

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Sancar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aliyev, "Dağlık Karabağ savaşında, Ermenilerin Gence'ye attığı füze nedeniyle ebeveynlerini kaybeden bir bebeğe Sancar yardım etti. Bu büyük insanlık örneğidir." dedi.

Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan'da Aliyev ile görüştü: Büyük bir insanlık örneği gösterdi
Ekleme: 3.12.2021 - 00:46 Güncelleme: 3.12.2021 - 00:57 / Editör: Ozge Selin
Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan'da Aliyev ile görüştü: Büyük bir insanlık örneği gösterdi
Azerbaycan'ı ziyaret eden Sancar, Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Aliyev, Sancar'ın 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın haklı davasını desteklediğini, bunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

'BU BÜYÜK BİR İNSANLIK ÖRNEĞİ'

Savaşta Ermenilerin Gence'ye attığı füze nedeniyle ebeveynlerini kaybeden bebeğe Sancar'ın yardım ettiğini hatırlatan Aliyev, bunun büyük insanlık örneği olduğunu vurguladı.

'ZİYARETİNDEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUK'

Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinden Sancar'ın Azerbaycan'ı ziyaret etmesinden duyduğunu memnuniyeti dile getiren Aliyev, Azerbaycan halkının Sancar'a bilim adamı ve vatansever olarak büyük saygı ve sevgi duyduğunu kaydetti.

Sancar da Karabağ savaşında elde edilen zafer dolayısıyla Aliyev'i kutladı, tüm Türk dünyasının bu zaferden gurur duyduğunu söyledi.

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Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan'da Aliyev ile görüştü: Büyük bir insanlık örneği gösterdi
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