Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıkınca DEVA Partisi ağız değiştirdi! 'Otoparkta para alması rahatsız edici'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı veİstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Metin Gürcan'ın tutukluluk haliyleilgili açıklamalarda bulundu."OTOPARKTA PARA ALMASI RAHATSIZ EDİCİ"Yeneroğlu, Gürcan'ın açık kaynaklardan verilen bilgilerle bir akademisyenolarak analizlerini yabancı diplomatlarla paylaşmasında sakınca olmayacağını,ancak Gürcan'ın yabancı bir diplomattan, bir AVM'nin otoparkında, zarf içindepara almasının rahatsız edici olduğunu söyledi:"Bu görüntüler DEVA Partili olarak beni de ciddi olarak rahatsız etmiştir.Benim siyasi ahlâkıma da uyan görüntüler değildir."GÖRÜNTÜLERİN ORTAYA ÇIKMASININ ARDINDAN DEVA PARTİSİ ACİLTOPLANDIGörüntüler sonrası DEVA Partisi Başkanlık Kurulu, Genel Başkan AliBabacan'ın başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yaptı."HER TÜRLÜ HUKUKİ DESTEĞİ VERECEĞİZ"BBC Türkçe'ye konuşan Yeneroğlu, bu durumun siyasi etik açısındansorgulanması gerektiğini belirtti:"Arkadaşlarımızın neredeyse tamamı, görüntüleri siyasi ahlak açısındandeğerlendirdiğimizde çok rahatsız edici görüntüler olduğunu ancak tutukluolan ve şu anda yargısız infaz edilen bir insanla ilgili bizim de hukukiyargılama bitmeden bu konuyu öne çekmemizin doğru olmayacağıdeğerlendirildi. Bu nedenle, kendisinin ceza yargılanmasının sonuçlanmasıgerektiği, bu zaman zarfında kendisine her türlü hukuki desteği vermemizgerektiği konusunda mutabık kaldık.""CEZAEVİNDEN ÇIKARSA SAVUNMASINI İSTEYECEĞİZ"Yeneroğlu, cezaevinden çıkması halinde partisinin, Gürcan'dan bu konudasavunma isteyeceğini açıkladı."Ama ceza yargılaması bittikten sonra veya kendisi cezaevinden çıktıktansonra, elbette siyasi etik açısından bu konunun değerlendirmesi gerektiğinive bu değerlendirme içerisinde de siyasi çalışmalarla bu tutumun nasılbağdaştırılabileceği konusunun kendisine sorulması ve bu konudasavunmasının alınması konusunda arkadaşlarla mutabıkız."