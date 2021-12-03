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Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıkınca DEVA Partisi ağız değiştirdi! 'Otoparkta para alması rahatsız edici'

'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan'ın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEVA Partisi ağız değiştirdi. Gürcan'ın para almasını yanlış bulan parti yönetimi, "cezaevinden çıkarsa savunmasını isteme" kararı aldı.

Ekleme: 3.12.2021 - 09:34 Güncelleme: 3.12.2021 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıkınca DEVA Partisi ağız değiştirdi! 'Otoparkta para alması rahatsız edici'
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve
İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Metin Gürcan'ın tutukluluk haliyle
ilgili açıklamalarda bulundu.

"OTOPARKTA PARA ALMASI RAHATSIZ EDİCİ"
Yeneroğlu, Gürcan'ın açık kaynaklardan verilen bilgilerle bir akademisyen
olarak analizlerini yabancı diplomatlarla paylaşmasında sakınca olmayacağını,
ancak Gürcan'ın yabancı bir diplomattan, bir AVM'nin otoparkında, zarf içinde
para almasının rahatsız edici olduğunu söyledi:
"Bu görüntüler DEVA Partili olarak beni de ciddi olarak rahatsız etmiştir.
Benim siyasi ahlâkıma da uyan görüntüler değildir."

GÖRÜNTÜLERİN ORTAYA ÇIKMASININ ARDINDAN DEVA PARTİSİ ACİL
TOPLANDI
Görüntüler sonrası DEVA Partisi Başkanlık Kurulu, Genel Başkan Ali
Babacan'ın başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yaptı.

"HER TÜRLÜ HUKUKİ DESTEĞİ VERECEĞİZ"
BBC Türkçe'ye konuşan Yeneroğlu, bu durumun siyasi etik açısından
sorgulanması gerektiğini belirtti:

"Arkadaşlarımızın neredeyse tamamı, görüntüleri siyasi ahlak açısından
değerlendirdiğimizde çok rahatsız edici görüntüler olduğunu ancak tutuklu
olan ve şu anda yargısız infaz edilen bir insanla ilgili bizim de hukuki
yargılama bitmeden bu konuyu öne çekmemizin doğru olmayacağı
değerlendirildi. Bu nedenle, kendisinin ceza yargılanmasının sonuçlanması
gerektiği, bu zaman zarfında kendisine her türlü hukuki desteği vermemiz
gerektiği konusunda mutabık kaldık."

"CEZAEVİNDEN ÇIKARSA SAVUNMASINI İSTEYECEĞİZ"
Yeneroğlu, cezaevinden çıkması halinde partisinin, Gürcan'dan bu konuda
savunma isteyeceğini açıkladı.
"Ama ceza yargılaması bittikten sonra veya kendisi cezaevinden çıktıktan
sonra, elbette siyasi etik açısından bu konunun değerlendirmesi gerektiğini
ve bu değerlendirme içerisinde de siyasi çalışmalarla bu tutumun nasıl
bağdaştırılabileceği konusunun kendisine sorulması ve bu konuda
savunmasının alınması konusunda arkadaşlarla mutabıkız."
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