İçişleri'nden ABD merkezli Cherst Vakfı tarafından beslene fondaşlara inceleme

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden, Merkezi ABD'de bulunan Cherst Vakfı tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren STK'lara bağışta bulunulduğu haberlerine ilişkin basın açıklaması yapıldı.Açıklamada "Söz konusu derneklerin yapılan denetimleri sonucunda; bazı dernekler tarafından, dernekler kanunu ve ilgili mevzuata aykırı hareket edildiği ve öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmediği, vergi kanunlarında belirtilen esas ve usullere uyulmadığı tespit edilmiş ve ilgili dernek yöneticileri hakkında adli ve idari merciler tarafından gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir" denildi.ABD'DEN TETİKÇİ MEDYAYA YÜZ BİNLERCE DOLAR AKTI!ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın ülkemizdeki muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe verdiği ortaya çıktı.Bu kuruluşların başında gazeteci Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin olması dikkat çekti. Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye'den birçok kuruluş var. On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.DAVUTOĞLU-BABACAN MEDYASININ DA PARASI ABD'DENChrest Foundation'dan destek alan medya organları arasında Serbestiyet de öne çıkıyor. 2021 yılında 49.995 dolar destek aldığı görülen Serbestiyet, Davutoğlu ve Babacan yanlısı haberleriyle dikkat çekiyor.FONLARIN KAYNAĞI: CHREST FOUNDATIONMedyascope başta olmak üzere Türkiye'deki kuruluş ve derneklere binlerce dolarlık "hibe" desteği veren söz konusu dernek, Amerika BirleşikDevletleri Irving, Texas'da kurulmuş bir vakıf olmasıyla tanınıyor. Chrest Vakfı, 1999 yılında gazeteci ve yazar Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen tarafından Teksas, Amerika'da kuruldu. Bağışçılık geleneği olan ailelerden gelen Jeff ve Lou Anne Jensen; ABD'de dezavantajlı çocuklar, diyabet araştırmaları ve sosyal girişimler gibi alanlara yönelik mali desteklerine 2001 yılında uluslararası bir boyut katarak Türkiye'deki STK'lara mali ve teknik destek vermeye başladı. Türkiye ile ailece yaptıkları bir seyahat ve Mısır'da katıldığı bir uluslararası toplantı sonucunda tanışan Chrest Vakfı kurucusu ve başkanı Lou Anne King Jensen, vakfın mali desteklerini Türkiye'ye yönlendirme kararını şöyle açıklamaktadır: "Vakfımızın kaynakları sınırlı olduğundan, var olan kaynakları birden çok ülkeye dağıtmak yerine tek ülke üzerinde yoğunlaşmanın daha etkili sonuçlar yaratacağını düşündük. Desteklerimizi tek bir ülkeye yönlendirerek ülkenin dinamiklerini daha iyi anlayabileceğimize, o ülkede yaşayanlarla daha yakın ilişkiler kuracağımıza ve toplum tarafından belirlenen sosyal hedeflere ulaşılmasına daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."Yapılan açıklamaya göre Chrest Vakfı Yönetim Kurulu, hibe almaya hak kazanan projeleri, proje bölgelerini yakından tanıyan Türk danışmanlarının desteği ile belirliyor. Hibe alan kuruluşların çalışmaları ve projelerin etkisi ise faaliyet raporları ve finansal raporlarla takip ediliyor. İzleme ve değerlendirme için kullanılan bir diğer yöntem ise, vakıf yetkililerinin yaptığı saha ziyaretleri olarak belirtiliyor. Vakıf tüm bu süreçlerin ardından hibe desteğine karar veriyor.Yönetim Kurulu ve YöneticilerLou Anne King Jensen, LMSW-IPR - Başkan ve DirektörJeff Jensen - Başkan Yardımcısı ve DirektörHaley Jensen - Genel Sekreter ve DirektörChani Jensen - Mali İşler Sorumlusu ve DirektörWilliam Jensen - DirektörÇalışanlarElizabeth Suhler Jensen - Operasyon MüdürüTETİKÇİLİĞE "SİVİL YAŞAMI DESTEKLİYORUZ" KILIFIKurumun resmi internet sitesinde kendilerine biçtiği "misyon" da açıkça görülüyor. Söz konusu ifadelerde "Türkiye'de sivil yaşamı destekleyen girişimlerin" fonlandığı belirtiliyor. Sözde sivil yaşamı destekleyen kuruluşun aslında Türkiye'de devlet ve millet düşmanı yayın organlarını finanse ettiği görülüyor. Sitedeki açıklama şu şekilde: Chrest Vakfı'nın misyonu daha merhametli ve adil bir toplum yaratmak, ortak doğal kaynaklarımızı sorumlu bir şekilde yönetmek ve dünyada karşılıklı ilişkileri geliştirmektir.Misyonumuzu, elimizdeki kaynakları Amerika Birleşik Devletleri'nde ceza adaleti reformu, çevrenin korunması ve çevresel sürdürülebilirliği ilerleten , Türkiye'de ise sivil yaşamı destekleyen girişimlere yönlendirerek gerçekleştiriyoruz.