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Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında
Ekleme: 3.12.2021 - 17:06 Güncelleme: 3.12.2021 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

HATAY'A GELDİ

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na gitti. Daha sonra Harekat Merkezi'ne geçen Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, faaliyetlere ve sahadaki son
duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.



Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.



SKANDAL AÇIKLAMA SONRASI GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada ziyaretin Suriye'de Esed rejimi sözde halk meclisinin Hatay'ı ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarının ardından yapılması dikkati çekti.



SKANDAL BİLDİRİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı, demokratik meşruiyetten yoksun Suriye Halk Meclisi'nin yaptığı 'Hatay' açıklamasına sert tepki göstermişti.



Yapılan açıklamada, 'Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir.' ifadelerine yer verildi.
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