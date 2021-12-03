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3 çocuk, galericilerin korkulu rüyası oldu! Ordu'dan araba çalıp İstanbul'da gezdiler

Ordu’da bir oto galeriye giren üç çocuk, aldıkları kontak anahtarı ile araba çaldı. Rahatlığı ile dikkat çeken küçük hırsızlar, arabayla İstanbul’a kadar yaklaşık 900 kilometre yol gitti. Yaşanan hırsızlığı ardından ise akıllara, “Çocuklar kimse fark etmeden nasıl o kadar gidebildi?” sorusu geldi.

Ekleme: 3.12.2021 - 12:10 Güncelleme: 3.12.2021 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
3 çocuk, galericilerin korkulu rüyası oldu! Ordu'dan araba çalıp İstanbul'da gezdiler
Küçük çocukların akıl almaz hırsızlığı duyanlara pes dedirtti. Ordu'da bir oto galeriye giren C.U., E.K. ve A.K. isimli çocuklar, dükkandaki kısa süreli arayışlarının ardından buldukları kontak anahtarı ile araba çaldı. Rahat tavırlar sergileyerek direksiyona geçen çocuklar, manuel vites araçla 900 kilometre uzaklıktaki İstanbul'un Esenyurt ilçesine geldi. Aralarından birinin daha önce de hırsızlıktan kaydı olduğu ve çocukların olaydan önce 5 oto galeriden daha araba çaldığı öğrenildi. En son Esenyurt mevkiinde görülen çocukların ise yolda yakıt almak için iki kez durduğu öğrenilirken, akıllara “nasıl yakıt aldı” sorusu takıldı. Çocukların çaldıkları arabaya bindiği son görüntüleri ise kameralara yansıdı.


''DAHA ÖNCE DE BİRÇOK GALERİYE GİRİP ARABA ÇALDILAR''

Olay anlarını anlatan araç sahibi, “28 Kasım Pazar sabahı saat 03.00 sıralarında yaşları 13 ve 14 olan üç tane çocuk dükkanımıza girdi. Bir arabamızın kontak anahtarını alan çocukların, araç ile İstanbul yönüne gittiğini öğrendik. 17 Kasım ve 28 Kasım arasındaki 11 günlük süreçte bu çocuklar, 5 tane daha galeriye girmiş ve oralardan çaldıkları arabalar ile gezmiş. Gezdikten sonra ise çocuklar arabalara zarar vererek geri galeriye getirmiş veya polisler tarafından bulunmuş. Şuanda bizim aracımızda bu çocukların elinde. Çocukların ise İstanbul Esenyurt mevkiinde olduğu bilgisini aldık. Polis ekiplerinin aracın peşinde olduğunu ve PTS sisteminden takip edildiğini biliyoruz. İstiyoruz ki çocuklar da zarar görmeden aracımız en kısa sürede bulunsun. Aracımız bize, çocuklarda anne ve babalarına teslim edilsin” dedi.

YAKIT ALDILAR, HİÇBİR DENETİME TAKILMADILAR

Aracı çalınan oto galericinin avukatı ise,” Ordu'da galericilik ile uğraşan müvekkilim beni aradı. Ve araçlarının çalındığını söyledi. Olaya ilişkin ellerindeki görüntüleri gönderdi. Görüntüyü izlediğimde gerçekten çok şaşırdım. Çünkü küçük çocuklardı. Yanlış hatırlamıyorsam 11,12 ve 14 yaşlarındaki 3 tane çocuk gece galeriye giriyorlar. Anahtarları alıp aracı da alıp İstanbul'a doğru hareket ediyorlar. Hiçbir denetime takılmadan İstanbul'a geliyorlar. Hatta yolda yakıtta alıyorlar. Bu çocuklara 4 gündür ulaşılamıyor. Esenyurt'da birkaç kere gişeden geçtikleri tespit edilmiş. Sanırım araçta yatıp kalkıyorlar. Müvekkilimin endişesi önce çocuklar ve kimseye bir zarar gelmemesini arzuluyor. Ve akabinde de aracının yakalanmasını istiyor. Bildiğim kadarıyla bu çocuklar Ordu'da çeşitli suçlara da karışmışlar araba hırsızlıkları gibi birçok suça. Bir an önce arabanın yakalanmasını ve çocuklarında selametle ailelerine kavuşmasını müvekkilim arzuluyor” diye konuştu.

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