Muharrem Sarıkaya Kimdir? Muharrem Sarıkaya Ne Yaptı?

Muharrem Sarıkaya Ne Yaptı?

Muharrem Sarıkaya Kimdir?

Habertürk yazarı olan gazeteci Muharrem Sarıkaya geçen akşam yaşanan haberin ardından konuyla ilgili araştırmalara başladı. Konuyla ilgili olarak sık sık aratılanlar arasında isevesoruları yer alıyor. Muharrem Sarıkaya’nın Gün Başlıyor programında muhabire tokat atması olay oldu. Bu videoların sosyal medyada gündem olmasının ardından konuyla ilgili olarak birçok detay merak edildi. Birçok kişi tarafından eleştirilen ve haksız olduğu belirtilen Muharrem Sarıkaya’da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.vesorusu sık sık aratılıyor. Muharrem Sarıkaya hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Muharrem Sarıkaya’nın Gün Başlıyor programında Fatma Şahin’i konuk almasıyla başlayan olayda birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Muharrem Sarıkaya ne yaptı sorusu da sık sık aratılıyor. Programın çekimleri esnasında ses konusunda teknik bir arıza yaşanmasıyla durumu çözmeye çalışan muhabire attığı tokat sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Bu olayın ardından konuyla ilgili olarak birçok detay araştırıldı.vesoruları oldukça merak ediliyor. Talat Atilla’ın yaşanan olayı twitter hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkan konu hakkında birçok gelişme yaşanmaya devam ediyor. Muharrem Sarıkaya tarafından da konuyla ilgili olarak açıklama geldi. Özür mesajı yayınlayan Sarıkaya“ Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…" ifadelerini kullandı. Fatma Şahin ise olayla ilgili "Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. @msarikaya6 kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi." Açıklamasında bulundu. Yaptığı yazılı açıklama da benzer ifadelere yer veren Şahin "Habertürk TV’de konuk olduğum bir canlı yayında maalesef son derece nahoş bir durum yaşandı. Yayının başından itibaren yaşanan teknik aksaklıklar Muharrem Sarıkaya’nın çalışan tekniker arkadaşa asla kabul edilemez bir müdahalesiyle devam etti. Kargaşanın daha da büyümemesi için büyük bir gayretle yayına devam etmeye çalıştım. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım ve üzüntümü şu an da tarif etmeme imkan yok. Ahmet Demir kardeşimizin mağduriyetini ve üzüntüsünü o andan beri yüreğimde hissediyorum. Zaten hemen sonrasında Muharrem Sarıkaya ile konuyu konuştuk. O da Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi.” Açıklamasında bulundu.Muharrem Sarıkaya hakkında sık sık aratılanlar arasındasorusu da yer alıyor. 1961 yılında Nevşehir’de dünyaya gelen Sarıkaya Habertürk Gazetesi’nde Ankara Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. 5 Nisan 2009’a kadar Sabah gazetesinde çalışan ve ardından Habertürk’e geçen Sarıakaya muhabire şiddet uygulaması sebebiyle birçok kişi tarafından aratılıyor.