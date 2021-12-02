Türkiye böyle vahşet görmedi! Bir aylık bebeğini sobada diri diri yaktı: Valilik'ten açıklama geldi aile adliyeye sevk edildi

Türkiye, uzun yıllardır görmediği vahşet haberini dün duydu. Yozgat'ta bir kadın bir aylık bebeğini önce bıçakladı ardından sobada diri diri yaktı. Jandarma, bir aylık bebeğini diri diri yakan Fatma Büyük'ü gözaltına aldı. Jandarma evde inceleme yaparken Valilik ise olayla ilgili açıklama yaptı. Fatma Büyük, eşi Hakan Büyük ve kayınvalidesi adliyeye sevk edildi. İşte Yozgat'ta sobada diri diri yakılan bebek dehşetinde son dakika gelişmeleri...

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi.Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkekbebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı. Büyük,daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi.Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiğibelirlendi. Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgilisoruşturma başlatıldı.JANDARMA EVDE İNCELEME YAPTI1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldüren FatmaBüyük, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek karakola götürüldü. Henüzifade vermeyen Büyük'ün bir çocuğunun daha olduğu belirtildi.Bu arada, cumhuriyet savcısı jandarma eşliğinde evde inceleme yaptı. Evinbulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. İncelemelerintamamlanması ardından bebeğin cesedi, otopsi için Yozgat Adli TıpKurumu'na götürüldü.VALİLİKTEN AÇIKLAMAYozgat Valiliği'nce Fatma Büyük'ün bebeğini sobada yakarak öldürmesiyleilgili yapılan yazılı açıklamada, 'İlçe Jandarma Komutanlığımız derhal olayyerine intikal etmiş, Fatma Büyük isimli kadın gözaltına alınmış, konuylailgili ivedilikle adli soruşturma başlatılmıştır.