Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Kasım ayı ihracatında rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız" açıklamasında bulundu.PANDEMİ ÖNCESİNİN ÜZERİNE ÇIKTIBakan Muş, "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolara yükselirken ocak-kasım döneminde ise ihracatımız 203,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam ile pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkılmıştır. Bu veri göstermektedir ki; ihracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz." ifadelerini kullandı.Bakan Muş, "Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bakıldığında yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir." dedi.