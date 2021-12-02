Nureddin Nebati: Tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik

Hazine ve Maliye Bakan'lığındaki görev değişiminden sonra eski bakan Lütfi Elvan ve yeni bakan Nureddin Nebati, devir teslim töreninde bir araya geldi.Karşılıklı iyi niyet temennilerinin dile getirildiği törende Nebati ekonomik hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi.Türkiye'nin yeni bir yola girdiğinin altını çizen Nebati, önceliklerinin yüksek fazi değil yüksek istihdam olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkirlerini ifade eden Nebati, 'Millete bu makamda hizmet için sorumluluk gerekiyor ve bu sorumluluğu andık. Bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmeye gayret edeceğiz.' dedi.Yıllardır hayali kurulan tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdiğini söyleyen Nebati, 'Bu süreçte göreve elirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Şimdi bize yatırım üretim ve ihracat artışını tetiklemek bu sayede cari açık ve dış borç gibi sorunları bertaraf etmek istihdamı artımak ücret artışını sağlamak Türkiye'nin iç dinamiklerini dikkate alarak ama asla kulağını sokaktan işten ve iş adamından uzak tutmayarak gereğini yapmak düşer.' dedi.