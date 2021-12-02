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Göksu'dan CHP'li İBB'ye: '72,5 milyon TL nerede?'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında her gün 72,5 milyon lira para harcadığı, 2021 Yatırım Programı'nda yapmadığı 40 ayrı projeyi de 2022 Yatırım Programı'na kaydırdığı ortaya çıktı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu resmi Twitter hesabından bu konuya değinerek, "O zaman her gün harcadığınız "72,5 milyon TL nerede?" diye sordu.

Göksu'dan CHP'li İBB'ye: '72,5 milyon TL nerede?'
Ekleme: 2.12.2021 - 14:15 Güncelleme: 2.12.2021 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
Göksu'dan CHP'li İBB'ye: '72,5 milyon TL nerede?'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2021 yılında her gün 72,5 milyon lira para harcadığı, 2021 Yatırım Programı'nda yapmadığı 40 ayrı projeyi de 2022 Yatırım Programı'na kaydırdığı ortaya çıktı.

'72,5 MİLYON TL NEREDE?'

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu resmi Twitter hesabından bu konuya değinerek, 'CHP'li İBB, 2021 yılında her gün 72,5 milyon TL para harcamış. Her gün 72,5 milyon TL İBB 2021 Yatırım Programı'nda yapmadığı 40 ayrı projeyi de aynen 2022 yılına da koymuş. O zaman her gün harcadığınız '72,5 milyon TL nerede?' diye sordu.



'BU 40 TANE PROJENİN PARASI NEREDE?'

Göksu paylaştığı videoda ise şunları söyledi: '2021 yılının yatırım programındaki 40 kalem, hiç dokunulmadan 2022'ye aktarılmış, fiyatı yükseltilerek. Şimdi ben şu soruyu soruyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında günde 72, 5 trilyon para harcamış. Bu 40 tane projenin parası nerede? Çıkın bunların hesabını verin. Her gün 72,5 trilyon para harcamışsınız, 40 tane proje. Abdurrahman Başkanım soruyorum sana, Sultangazi Esentepe Mahallesi'ndeki kat otopark, belediye hizmeti tesisleri inşaatı bitti mi? Başlamadı ki bile! (...) Her gün 72,5 trilyon para harcamış, Allah aşkına bu 72,5 trilyonu nereye harcadınız?'
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