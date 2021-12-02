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Duygu Delen’in davasında beklenen rapor geldi!

Erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek can verdiği iddia edilen Duygu Delen’in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu rapor hazırladı. Delen’in, düşme anında canlı olduğu belirtildi.

Ekleme: 2.12.2021 - 12:07 Güncelleme: 2.12.2021 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Duygu Delen’in davasında beklenen rapor geldi!13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşen Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan, gözaltına alınarak “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ATK'DEN TALEP EDİLEN RAPOR GELDİ

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesi, Prof. Dr. Hakan Kar ile Prof. Dr. Nadir Arıcan ve bağımsız bir heyetin hazırladığı bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu (ATK) 1. İhtisas Kurulu'ndan rapor istemişti.

Davanın 4'üncü duruşmasında heyet tarafından ATK'den talep edilen rapor, 6'ncı duruşma öncesinde mahkemeye gönderildi.



MAHKEME “DÜŞTÜ MÜ, DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?” DİYE SORDU

Mahkeme heyeti, ATK'den Duygu'da meydana gelen yaralanmaların hangisinin düşmeye bağlı gerçekleştiğini, düşüş anında bilincinin açık ya da kapalı olup olmadığını, maktulün kaza ile düşüp düşmediğini, kendisinin bilerek atlayıp atlamadığını, bir başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediğini sormuştu.

Raporda olay yeri inceleme ile otopsi raporuna, Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Nadir Arıcan'ın hazırladığı raporla mahkeme heyeti tarafından hazırlatılan bilirkişi raporuna da yer veren ihtisas kurulu, raporun Delen'in ölümüne ilişkin hazırlanan adli ve tıbbi belgelerdeki verilerin değerlendirilmesiyle hazırlandığını belirtti.



“KENDİSİ Mİ ATLADI YOKSA ATILDI MI BİLİNEMEDİ”

Raporda, Delen'in ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile meydana geldiğini kaydeden kurul, “Yüksekten düşme öncesi ayrıca bir travmaya maruz kalıp kalmadığı, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesi ile mi yoksa bir başkasının etkisi ile mi meydana geldiğinin tıbben bilinemediği, sorulduğu üzere kolunda ve bacağında tespit edilen ray şeklindeki ekimozların yüksekten düşme sonrası bulunduğu zemine çarpmasıyla oluşabilecek nitelikte olduğu, kişinin hangi pozisyonda düşmeye başladığının bilinemediği, 3'üncü katta bulunan çamaşır tellerine temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik meydana gelebileceği belirlenmiştir.” ifadelerine yer verdi.



“DÜŞME ESNASINDA CANLI”

Delen'in düşme esnasında canlı olduğu belirtilen raporda, “Bilinç durumunun bilinemediği, olay yerinde alınan kan lekelerinin tamamının Mehmet Kaplan'a ait olduğu, diğer hususlar hakkında değerlendirme yapılamadığı, olayın adli tahkikat ile tarafınızca aydınlatılması uygun olacaktır.” denildi.

ADLİ TIP GENEL KURULU DA RAPOR HAZIRLAYACAK

Mahkeme heyeti, 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporu Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Genel Kurulu'na geri gönderdi.



Delen'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Genel Kurulu tarafından rapor hazırlanmasını talep etti.
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