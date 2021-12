Bitmeyen yol çalışması: Cadde çamur deryasına döndü! CHP’li Bakırköy Belediyesi’ne tepkiler artıyor

Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle yaklaşık 1 aydır süren yol bakım çalışması vatandaşı sıkıntıya soktu. Caddenin çamurla kaplanmasından şikayetçi olan vatandaş, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istiyor. Bakırköy'de Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde yaklaşık 1 ay önce yol bakım çalışması başlatıldı.Cadde üzerinde yapılan alt yapı çalışmalarına inşaat çalışmaları da eklenince vatandaşlar sıkıntı yaşadı. Yağışların da etkisiyle cadde adeta çamurla kaplandı. Mahalle sakinleri ve esnafın cadde üzerinde yürürken ve araçlarıyla geçtiklerinde problem yaşadığı görüldü.Mahalle sakinlerinden Adnan Gürgez, sıkıntı yaşadıklarını belirterek, 'Yapacaksan bunu yazın yapacaksın, kimse olmadığı zaman. Kış günü inşaat yapılıyor. Her taraf kazma kürek. Ben üst sokakta oturuyorum, geçmekte zorlanıyorum. Kıyafetlerimiz çamur içinde, daha sabah sildim yeniden çamur oldum' dedi.'SIKINTI ÇEKİYORUZ'Yusuf Doğan, esnaf olarak zor durumda kaldıklarını ifade ederek, 'Yaklaşık 1 aydır böyle. Sipariş falan dağıtamıyoruz. Hep çamurlu, burası bitiyor diğeri başlıyor. Bakırköy'de çok sıkıntı oldu sokaklar, yollar falan, alt yapı, inşaat hepsi birbirine eklendi. Çok sıkıntı çekiyor buradaki insanlar. Her gün üzerimizi değiştiriyoruz, ne olacak bilmiyoruz. Can sıkıcı bir durum, zamanlama hatası. Yazın hiçbir şey yoktu yapmadılar, kışın yağmurlu, karlı günde yapıyorlar' diye konuştu.