İsmail Demir: F-35'in bizdeki imalat yerinin çöpünü dahi götüreceklerdi

CNNTürk'teki canlı yayında Savunma Sanayi'ne yönelik projeler ve gerçekleştirilenleri anlatan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, kendisi için en önemli projenin Milli Muharip Uçak olduğunu anlattı. Demir, "Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi 2025'te bunu yarı fiyata size verelim böyle bir projeden vazgeçin derlerse" sorusuna ise " O devir geçti. Ona her halde Türkiye'de evet diyecek hiç kimse yoktur" dedi."TÜRKİYE KIBRIS HAREKATINDA BİR UÇAK LASTİĞİNE MUHTAÇ KALDI"Milli Muharip Uçak varken F-35 alınabilir mi sorusuna da değinen Demir, ihtiyaç sahibi adına konuşamayacağını belirterek "Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bu yolculuktan dönüş olmaz. Ara ihtiyaçlar açısından birşey diyemem ama herhangi bir geri adım düşünülemez. Ayrıca o adımın bizi ne kadar bağımlı kılacağını unutmayalım. Birşeyi almak önemli mesele değil onun oluşturacağı bağımlılık çok önemli. Biz Kıbrıs harekatında uçak lastiğinden dolayı sıkıştık kaldık." dedi.F-35 İÇİN KURULACAK TESİSTEKİ İMALAT VE BOYA ATIKLARINI DAHİ GÖTÜRECEKLERDİKısıtlamalardan bahseden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü "F-35 motorlarının ABD dışındaki tek bakım onarım ve final montaj tesisi Türkiye'de kurulacaktı. O sistem görüşmeleri sürerken pat diye bir şart geldi . Bu tesisleri yaparken özel bir bölüm yapacaksınız, kafesli kilitli olacak. Biz oraya bir Amerikalı koyacağız. Orada motorun sıcak bölümlerindeki malzemelerin olduğu yere girmeyeceksiniz ve dokunmayacaksınız. diye bir şart getirdiler."Demir "Bununla birlikte radar görünmezlik sağlayan boyanın değişmesi sırasındaki atıklarını ellemeyeceksiniz biz alıp Amerika'ya götüreceğiz" demişlerdi. " diye anlattı.