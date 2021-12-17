  • USD: 15,21 - 15,24
  • EURO: 17,20 - 17,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dudak Uyuşması Neden Olur? Dudak Uyuşması Belirtileri Nelerdir?

Dudak uyuşması belirtileri ortaya çıktığında oldukça rahatsız edici olabilir. Bu sebeple birçok kişi dudak uyuşması nasıl geçer sorusuna cevap arıyor. Peki, dudak uyuşması neden olur? Dudak uyuşması nasıl geçer? dudak uyuşması tedavisi nedir? İşte detaylar...

Ekleme: 17.12.2021 - 12:09 Güncelleme: 17.12.2021 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
Dudak Uyuşması Neden Olur? Dudak Uyuşması Belirtileri Nelerdir?
Dudak uyuşması ortaya çıktığında birçok kişi durum hakkında endişeleniyor. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında dudak uyuşması neden olur ve dudak uyuşması belirtileri nelerdir sorusu yer alıyor. Dudak uyuşması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Genellikle birçok kişi tarafından görmezden gelinir fakat altta tehlikeli nedenler de yatabilir. Bu sebeple dudak uyuşması neden olur sorusu sık sık aratılır. Dudak uyuşması belirtileri ortaya çıktığında mutlaka alanında uzman bir doktora danışılması gerekir. Aksi takdirde ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Dudak uyuşması neden olur ve dudak uyuşması belirtileri nelerdir soruları sık sık aratılıyor. Dudak uyuşması neden olur ve dudak uyuşması hakkındaki birçok detaya haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Dudak Uyuşması Neden Olur?


Dudak uyuşması ortaya çıktığında birçok kişi durum hakkında oldukça endişeleniyor. Bu sebeple dudak uyuşması neden olur sorusuna cevap arıyor. Dudak uyuşması bazı kozmetik ürünlerinin yan etkisi olarak basit bir şekilde ortaya çıkabileceği gibi stres ve depresyona bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Dudak uyuşması beyinde bir tümörün oluştuğunun habercisi de olabilir. Bu sebeple altta yatan nedenin kesinleşmesi ve gerekli tedavinin alınabilmesi için alanında uzman bir doktora danışılması gerekir.


Dudak Uyuşması Neden Olur?

Dudak Uyuşması Belirtileri Nelerdir?


Dudak uyuması belirtileri birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir. Bu kapsamda sık sık aratılanlar arasında dudak uyuşması belirtileri yer alır. Bu belirtiler için şu maddeler sıralanabilir;
Yanma hissi
Karıncalanma hissi
Kızarıklık
Sıcaklık ve şişme
Zaman içerisinde ilgili bölgede kanama
Bununla beraber aynı zamanda nörolojik birtakım belirtiler de söz konusu olabilir.
Denge sorunu ile beraber yürüme zorluğu ve düşme
Kas koordinasyonunda kayıplar
Kas seğirmesi ile beraber spazmlar ve nöbetler
Kas güçsüzlüğü

Dudak Uyuşması Nasıl Geçer?


Dudak uyuşması sorununu yaşayanlar dudak uyuşması nasıl geçer sorusuna cevap arıyorlar. Bu sebeple birkaç alternatif yöntemle basit bir şekilde oluşan dudak uyuşması rahatsızlığınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Konu kapsamında en çok tavsiye edilenlerden biri dudaklara sıcak kompres uygulamaktır. Ve dudak masajı yaparak bu uyuşukluğun verdiği rahatsızlığı giderebilirsiniz. Dudak uyuşması basit nedenler bağlı olarak çıktıysa kendiliğinden düzelir. Fakat sık sık tekrarlayan oldukça rahatsız edici bir dudak uyuşmasına sahipseniz gerekli tedavi için mutlaka alanında uzman bir doktora başvurmalısınız.


Dudak Uyuşması Nasıl Geçer?

Dudak Uyuşması Tedavisi


Dudak uyuşması için altta yatan nedene bağlı olarak genellikle nöroloji doktoruna gidilmesi tavsiye edilir. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında dudak uyuşması tedavisi yer alır. Ayrıca stres ve kaygıya bağı olarak gerçekleşen durumlar için psikiyatristten de randevu alınması oldukça faydalı olacaktır. Bu sebeple uygun psikolojik destek ve ilaçlar ile bu durumdan kolayca kurtulmak mümkün olacaktır. Bazı dudak uyuşması problemleri geçici ve sürülen kozmetiklerle ilgili olabilir. Bu sebeple dudak uyuşması problemi yaşadığınızı düşünüyorsanız konuyla ilgili olarak bir dermatoloji uzmanına danışmanız sağlık açısından faydalı olacaktır. Doktor tarafından verilen merhemlerin düzenli ve doğru bir şekilde uygulanması sonucu dudak uyuşması belirtilerinin ortadan kalktığını göreceksiniz.


Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye sert tepki: Gerçeklikten kopuk, tutarsız...
ABD'de skandal! Savunma firmasında çalışan mühendis Rusya'ya gizli bilgileri sızdırdı
FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı
Darbe imalı bildiri skandalında yeni gelişme! İşte istenilen cezalar
İsrail ordusunda skandal iddia: 100 bini aşkın mermi…
Araç stokçularına soruşturma! Başsavcılık harekete geçti!
Başkan Erdoğan 2 yıl sonra belediye başkanlarıyla kamp
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’na 'helalleşme' tepkisi: CHP aynı CHP unutma!
Ünlü orkestra şefi Cem Mansur'dan İBB yönetimine: İstanbul nasıl yönetilir bilmiyorlar
ABD Dışişleri Bakanlığı Terörizm Raporu'nu yayımladı: YPG ve FETÖ skandalı...
Zamlı 2022 maaşlarında yeni hesap: İşte asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ve prim hesaplamaları
Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinden yeni detay! Bulunan çene kemiği Azra’ya ait
8 yıllık ihanetin devam eden öyküsü! 17-25 Aralık: FETÖ'nün seçim ayarlı operasyonları
Bu karikatür olay yaratacak!
Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammını açıklamasının ardından 'Teşekkürler Erdoğan' etiketi zirvede
Asgari ücrette herkesin merak ettiği ayrıntı: Asgari ücrette AGİ kalktı mı?
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, CHP'li ismin iftirasını video ile ortaya çıkardı: İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim
Meral Akşener'e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı
İBB Meclisi'nde 'Türkan Saylan' gerilimi: Türkiye'yi temsil etmiyor adını hiçbir yere vermeyeceğiz
Fransız dergiden Türk SİHA'ları çıkışı: Peynir ekmek gibi satılıyor
Dondurucuda yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu

Dondurucuda yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu

İzmir'de düğünde 'halay başı olma' kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'de düğünde 'halay başı olma' kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

Türkiye cenaze skandalını konuşuyor! Gasilhanede cesedin yüzünü görünce şoka uğradılar!

Türkiye cenaze skandalını konuşuyor! Gasilhanede cesedin yüzünü görünce şoka uğradılar!

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik

Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor