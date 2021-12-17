Çökertme Kebabı Nasıl Yapılır? Çökertme Kebabı Tarifi

Çökertme Kebabı Yapmak İçin Gereken Malzemeler?

Çökertme Kebabı Nasıl Yapılır?

Çökertme Kebabı Kalori Değeri

Türk Mutfağı’nda yer alan ve vazgeçilmez lezzetlerimizden olan Çökertme Kebabı, birçok kişinin bayıla bayıla yediği tariflerdendir. Bu sebeple birçok kişi Çökertme Kebabı hakkındaki detayları sık sık araştırıyor. Çökerme Kebabı’nın evde yapılıp yapılmayacağını merak eden birçok kişivehakkında sorular soruyor. Çökertme kebabı verdiği lezzet sebebiyle oldukça popüler tarifler arasında yer alır. Bu sebeple en merak edilenler arasında yer alan Çökertme Kebabı nasıl yapılır sorusu oldukça merak ediliyor. Çökertme Kebabı yapmak oldukça basit tariflerdendir.hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Çökertme Kebabı hakkında birçok detay oldukça merak ediliyor. Özellikle evlerinde temiz ve taze bir şekilde pişirmek isteyenlervehakkında birçok soru soruyor. Çökertme Kebabı’nı vereceğimiz tarif sayesinde siz de evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Fakat öncelikle gerekli malzemeleri temin ettiğinizden emin olmalısınız. İşter;• 400 gr biftek,• 1 adet orta boy soğan,• 2 diş sarımsak,• 2 adet orta boy patates,• Patates kızartması için sıvı yağı,• 3 yemek kaşığı sirke,• Kırmızı biber,• Kekik,• Tuz.Domates Sosu için;• 1 su bardağı domates rendesi,• 2 yemek kaşığı zeytinyağı.Üzerine;• Sarımsaklı yoğurt,• 4 adet sivri biber.Gerekli malzemelerin elimizde olduğundan emin olduktan sonrasorusuna cevap verebiliriz. Çökertme Kebabı yapmak için öncelikle biftekleri alarak ince bir şekilde doğramamız gerekir. Jülyen bir şekilde doğramak lezzetini daha iyi almanıza yardımcı olacaktır. Üzerine yağ ve sirke ekleyerek iyice karıştırılması gerekir. Etlerin yumuşaması için bu adım oldukça önemlidir. Streç filimle üzerini örttüğünüz eti bir süre bekletin. Ardından zeytinyağını salçayla beraber kavurun. Üzerine de rendelediğiniz domatesleri ekleyerek suyunu çekene kadar bekleyin Tuzunu attıktan sonra iyice karıştırıp ocaktan alın. Patatesler ise oldukça ince bir şekilde kesilmelidir. Kibrit çöpüne benzer incelikte doğranan patatesler yağda kızartılır. Ardından etlerin de kızartılarak patateslerin üzerine eklenir. Sarımsaklı yoğurt ve ardından döktüğünüz domates sosunu da döktükten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.değeri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Özellikle diyet sürecinde olanlar veya kilo kontrolü sağlamak isteyenlerdeğeri hakkında araştırmalar yapıyor. Çökertme Kebabı’nın 1 tabağında yaklaşık 280 kalori bulunur. Bu sebeple porsiyon kontrolü sağlamak kilo alımını engellemek açısından oldukça önemlidir. İçindeki yoğurt ve et bir sorun teşkil etmese de içindeki patates kızartması hem yağlı hem de kalorili olması sebebiyle aşırı tüketimi sonucunda kilo almanıza sebep olacaktır. Bu nedenle sık sık olmasa da arada bir kendinizi ödüllendirmek için Çökertme Kebabı tarifini uygulayabilir ve evde kolaylıkla hazırladığınız bu tarifi afiyetle tüketebilirsiniz.