  • USD: 15,21 - 15,24
  • EURO: 17,20 - 17,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Asgari ücrette herkesin merak ettiği ayrıntı: Asgari ücrette AGİ kalktı mı?

Yeni asgari ücrette önemli bir ayrıntı dikkati çekti. Buna göre gelir vergisi kalktığı için artık asgari ücretli çalışanlar eş ve çocuk durumuna bakmaksızın AGİ alamayacak.

Asgari ücrette herkesin merak ettiği ayrıntı: Asgari ücrette AGİ kalktı mı?
Ekleme: 17.12.2021 - 01:13 Güncelleme: 17.12.2021 - 01:22 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücrette herkesin merak ettiği ayrıntı: Asgari ücrette AGİ kalktı mı?
Asgari ücrette Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalkıyor.

Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı değerlendirmede, gelir vergisi kalktığı için asgari ücretli çalışanlarda AGİ'nin de artık ortadan kalktığını açıkladı.

Buna göre artık asgari ücretli çalışanlar çocuk ve eş durumuna bağlı olmaksızın AGİ'den yararlanamayacak.

VERGİDE 5004 LİRA AYRINTISI

Prof. Kılıç, kararın işveren açısından da önemli bir yansımasına dikkat çekti. Yeni asgari ücrette gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırılması sonucu asgari ücret dışında gelire tabi olanların maaşlarından 5004 liranın düşeceğini, geri kalan kısma vergi uygulanacağını belirtti.



ÇALIŞANLARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ YENİDEN DÜZENLENECEK

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari geçim indiriminin gelir vergisinden düşülen tutarı ifade eden bir kavram olması nedeniyle asgari ücrette AGİ'nin ortadan kalktığını belirten Ergen, “Bundan sonraki süreçte geliri asgari ücreti aşanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmının vergisi kalkacak bu tutardaki asgari geçim indirimi de devre dışı kalacak.

Ancak vergi dışı tutarın üstünde kalan maaşa göre AGİ hesaplanması söz konusu olacak. Bu konuda da net bir rakam ortaya çıkarabilmek için tüm çalışanların yeni yıl zamlarının belli olması gerekiyor” dedi.

'ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLDU'

Konuyla ilgili Bloomberg HT'ye açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücretteki vergi kesintileri kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamasının da kalktığını söyledi. Buna göre artık asgari ücretli çalışanlar çocuk ve eş durumuna bağlı olmaksızın AGİ'den yararlanamayacak.

Kavlak sözlerinin devamında, 'Tüm çalışanların yıllık brüt asgari ücretin 12 katına kadarki gelirinin vergiden muafiyeti önemli bir kazanım oldu' dedi.

Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammını açıklamasının ardından 'Teşekkürler Erdoğan' etiketi zirvede
Asgari ücrette herkesin merak ettiği ayrıntı: Asgari ücrette AGİ kalktı mı?
TBMM’de kadın milletvekilleri arasında kavga
Meral Akşener'e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı
İBB Meclisi'nde 'Türkan Saylan' gerilimi: Türkiye'yi temsil etmiyor adını hiçbir yere vermeyeceğiz
Fransız dergiden Türk SİHA'ları çıkışı: Peynir ekmek gibi satılıyor
Stokçuluğa ağır yaptırım geliyor! TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi....
İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 41 bin lira olarak belirlendi | İBB 2022 yılı mezar yeri ücret fiyat listesi açıklandı
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Muhalefetten peş peşe asgari ücret açıklaması
16 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum
Galatasaray yönetiminde üst üste 2. istifa! Köksal Ünlü görevini bıraktı
Borsa İstanbul günü rekor seviyede kapattı!
İş dünyasından asgari ücret değerlendirmesi: Son derece doğru ve önemli bir karar
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni ekonomi programı mesajı
MHP Lideri Bahçeli'den 'Asgari Ücret' açıklaması! 'İşçi kardeşlerimizin yalnız olmadıkları belgelenmiştir'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan Suat Özçağdaş’ın davasında yeni gelişme
Asgari ücret 2022’de sürpriz gelişme! Yeni asgari ücret ile birlikte vergiler kalktı
Başkan Erdoğan asgari ücret zammını açıklıyor!
Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz! İlk kez Türkiye'de fark edildi

Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz! İlk kez Türkiye'de fark edildi

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

Intel'den dikkat çeken metaverse açıklaması!

Intel'den dikkat çeken metaverse açıklaması!

Her gün zerdeçal yemek için 20 neden

Her gün zerdeçal yemek için 20 neden

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor