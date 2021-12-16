Suya Zam Mı Geldi? İstanbul'da Su Fiyatları Ne Kadar Oldu?

İstanbul’da Suya Zam Mı Geldi?

İstanbul’da Su Fiyatları Ne Kadar?

Peş peşe gelen zamlar sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından konuşuluyordu. Özellikle market ürünlerine gelen zamlar en çok tartışılan konular arasında yer alıyor.vesorusu sık sık aratılıyor. İSKİ Genel Kurulu tarafından yapılan açıklamayla İstanbul’da suya zam yapıldığı belirtildi. Bu bilginin ardından vatandaşlar konuyla ilgili olarak birçok araştırmaya yapmaya başladı. Bu kapsamda en çok aratılanlardan biri desorusu oldu.ve suya zam mı geldi sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık ayı oturumlarının ikinci birleşiminin yapılmasıyla beraber birçok konu hakkında alınan kararlar belirtildi. Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı tarafından toplanan meclis 2022 senesi için su fiyatlarına yapılacak zam belirtildi. Bu sebeple vatandaşlar tarafındanvesoruları sık sık aratılmaya başlandı. Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu’nun gerçekleştirilmesiyle beraber su tarifesi ve su fiyatları hakkında zam kararı alındı. Genel Kurul içerisinde yer alan karar sonrası vatandaşlar sonucu oldukça merak etti. İstanbul’a su için yapılan zammın yüzde 17,80 olduğu belirtildi. Yapılan zamlarla l beraber en merak edilenler arasında İstanbul’da su fiyatları oldu. Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl tarafından yüzde 57,38 oranında yapılan artışın yanında TÜFE oranının da zam olarak eklenmesi için teklifte bulundu. Ayrıca İSKİ tarafından insani su hakkının kaldırılarak gizli zam yapıldığını açıkladı. Erdöl konuyla ilgili olarak “Böylece 1 Ocak 2021 tarihindeki su satış fiyatına konutlarda toplamda yüzde 96 oranında zamma ilaveten TÜFE oranında aylık artış teklif edilmiştir. Bu teklifi kabul edilemez buluyoruz. AK Parti ve MHP Grubu olarak yürürlükte olan tarifelere 2021 yılı Yeniden Değerleme oranı olan yüzde 36,20'ya göre belirlenmesini öneriyoruz.” İfadelerini kullandı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise bu teklifin kabul edilemeyeceğini belirtti. İSKİ’nin giderlerinin oldukça arttığını da ekledi.İstanbul’da yaşayan birçok vatandaş konuyla ilgili olarak birçok detayı merak etmeye başladı. Konu kapsamında en çok aratılanlar arasında isevesoruları yer aldı. Bugün yapılan İSKİ Genel Kurulu toplantısıyla konu hakkında bir karara varıldı. Bu sebeple birçok vatandaş toplantı sonucunda ortaya çıkan rakam konusunda meraklandı: İstanbul’daki su fiyatlarının ne kadar artacağı sık sık aratılmaya başladı. Yapılan zammın yüzde 17,80 olmasıyla kişiler suyun fiyatını oldukça merak etti. Bu sebeple 100 liralık fatura için artık 17 lira 80 kuruş daha fazla para ödenecek. Cumhur İttifakı tarafından sunulan teklifle beraber 0-15 metreküp su satış fiyatı 5,56 TL’den 6,55 TL’ye çıktı. 16 metreküp ve üzerindeki su fiyatları ise 8,35 TL’den 9,83 TL’ye yükseldi.