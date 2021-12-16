Rezan Epözdemir Neden İstifa Etti?

Rezan Epözdemir Kimdir?

Son dakika havberiyle birlikte Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’in istifa ettiği belirtildi. Özellikle Galatasaray taraftarlarının şaşkınlıkla karşıladığı durum sosyal medyada birçok kişi tarafından konuşulmaya başlandı. Bu sebeple arama motorlarına en çok sorulan sorular arasındaveyer alıyor. Ayrıca diğer yöneticilerden Köksal Ünlü, Işıtan Gün ve Reha Keskin’in de istifa edeceği belirtilenler arasında yer alıyor. Konuyla ilgili olarak Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulu ile fikir ayrılıklarına düştüğünü belirterek Youtube üzerinde yayınlanan bir futbol programında görevinden ayrıldığını açıkladı.vesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcılığı görevinde yer alan Rezan Epözdemir Youtube’de yer alan bir programa canlı bağlanarak görevinden istifa ettiğini belirtti. Bunu duyan birçok kişi konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Konu kapsamında en merak edilenler arasındavesoruları yer aldı. Burak Elmas başkanlığında bulunan yönetim kuruluyla fikir ayrılıkları yaşadığını belirten Epözdemir, sosyal medyada sık sık yer alan tartışmalara Twitter üzerinden de cevap verdi. Rezan Epözdemir tarafından atılan tweette "Cuma sabah 11.00'de gündemdeki konular ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Geregi bilgilerinize saygılarımla sunulur." İfadelerini kullandı. 17 Aralık Cuma günü bir basın toplantısıyla gerekli açıklamaları yapacağını belirterek , "Galatasaray'daki görevlerimden istifa ettim. Azil söz konusu değil. İlkeli durmak yalnızlık getirir." Sözlerini ekledi. Ayrıca Rezan Epözdemir tarafından belirtilenler şu şekilde;"İlkesel farklılıklar, tutum farklılıkları, yöntem ve yaklaşım farklılıkları gibi gerekçelerle istifamı sundum. İlkeli durmak yalnızlık getirir. Kapsamlı bir şekilde istifa gerekçelerimi anlatacağım. Galatasaray kamuoyunun beni anlayacağını düşünüyorum. Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir. Galatasaray 30 milyon taraftarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Bizler de yönetici olarak bu hassasiyet ve bilinçle hareket etmeliyiz. İnanın ben içeride bunun için çok ciddi bir mücadele verdim. Fakat bu mücadelenin sonunda görüşlerimizin değer görmediğini görüyoruz. Çok derin ilkesel farklılıklarla istifa kaçınılmaz oldu. Günün sonunda bizler de bir taraftarız. Bundan sonra taraftar olarak hizmet edeceğiz. Galatasaray'ın vicdanı taraftarlarıdır. Önemli olan Galatasaray'ın vicdanında yer bulabilmek. 6 ay içerisinde yaptığımız çalışmalar, haksızlıklara karşı duruşumuzun karşılık bulduğunu umuyorum. İlkeli durmak gerçekten yalnızlık getirir. Bu süreçte biz de bunu acı bir şekilde deneyimledik. İnsanları var eden şey değerleridir, duruşudur. Tek amacımız vardı; Galatasaray'a hizmet etmek. Galatasaray'ın hakları yenilirken, adeta bir düşmanlık varken Galatasaray'ın hak ve menfaatlerini gerektiği gibi bir Galatasaray yönetimine yakışır şekilde savunmadı. Ne yazık ki bu konuda yönetimimiz bir aciziyet içerisine düştü. Dolayısıyla bu benim için istifa gerekçelerinin en önemlilerinden biri. İstifa son çaredir. Ben 3 aydır mücadele veriyorum. Sayın başkana gidip anlattım. Bir duruş sergilenmesi gerektiğini söyledim. Konuşa konuşa sonuç vermediğini, değer görmediğini gördüm. Size kıymet verilmiyorsa orada bulunmanızın anlamı yok. Bundan sonra çok iyi bir Galatasaray taraftarı olarak kulübüme hizmet etmeye devam edeceğim.”Konuyla ilgili olarak en merak edilenlerden biri desorusu oldu. Rezan Epözdemir Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Bilgi Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi olarak görevine devam ederken birçok hakemli dergide ve gazetede makaleler yayımlamıştır.