İBB bunu da yaptı! 100 milyon TL'lik karla mücadele Ağustos'ta sürdü

Böylesi ne görüldü ne duyuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yaşanan bir olay, Sayıştay'ı bile şaşkına çevirdi. İstanbul'da çöl sıcaklarının yaşandığı ağustos ayında, İBB'nin karla mücadele ettiği ortaya çıktı. İBB, 1 Kasım 2019'da "Kış Şartları ile Mücadele" ihalesi açtı. 100 milyonluk ihaleyi, İBB iştiraki İSFALT kazandı. 122 gün sürmesi planlanan hizmet alımı için uzatım kararı verilerek, 272 güne çıkarıldı. Mart ayında bitmesi gereken kar küreme ve tuz serpme gibi işlemler, ağustos ayının sonuna kadar uzatıldı. Herkesin kafasında ise aynı soru var: "Ağustos ayında karla mı mücadele edildi?"

Sayıştay'ın İBB'nin hesap ve işlemlerinin kanunlara uygunluğunu tespit etmek amacıyla hazırladığı 2021 raporuna sıra dışı bir olay damga vurdu. İstanbullunun adeta yanıp kavrulduğu, vatandaşların sığınacak gölge aradığı Ağustos ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "karla mücadele" ettiği ortaya çıktı.26 FİRMA İLGİLENDİ, İSFALT ALDIİBB'nin Sayıştay raporlarında "bulgu" olarak resmi kayıtlara geçirdiği usulsüzlük, bu kadarına da pes dedirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Şube Müdürlüğü, 01 Kasım 2019'da "Kış Şartları İle Mücadele Çalışmaları Hizmet Alımı" adıyla ihale açtı. 01 Aralık-31 Mart 2020 tarihleri arasını kapsayan hizmet için çeşitli koşullar yer aldı. Teknik şartnamede, şu şartlar koşuldu: "63 adet kar küreme ve tuz serpme aracı, ön ve yan kar bıçaklı 20 kamyon, 193 büyük kamyon, 22 kamyonet, 15 kazıcı yükleyici, 15 loder, 5 ekskavatör, 6 greyder, 29 vinç, 4 çok maksatlı kar mücadele aracı, 147 traktör ve 582 personel."150 GÜN UZATILDIYaklaşık maliyeti 99 milyon 330 bin 320 lira olan ihale ile ilgili 26 firma doküman satın aldı. Sadece 2 firmanın teklif verdiği ihaleyi, 91 milyon 961 bin 11 lira karşılığında İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT) kazandı. 122 gün sürmesi planlanan karla mücadele hizmeti için tuhaf bir şekilde 60 ve 90 gün olmak üzere toplamda 150 gün süre uzatım verildi.Uzatılan günlerin ardından kış şartları ile mücadele çalışmaları 272 güne çıkarıldı. Kar küreme, tuz serpme gibi işlemlerin Mart ayında bitmesi gerekirken, Ağustos ayının sonuna kadar uzatılması kafalarda soru işaretine neden oldu.SAYIŞTAY DA ŞAŞTIYurdun tamamını yaz sıcakları sararken, İBB'nin aynı süre zarfında İstanbul'da olmayan karı temizlemeye çalışması; Sayıştay'ı da şaşkına çevirdi. Sayıştay denetçileri, şaşkınlarını şu şekilde ifade etti: "Yollarda biriken karların kürenmesi ve yollara tuz serpilerek kış şartları ile mücadele esasına dayanan işin süresinin Ağustos sonuna çekilmesi hayatın olağan akışı ve ülkemiz iklim yapısına aykırıdır."