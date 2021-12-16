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16 Aralık Sıcaklıklar Düşecek Mi? İstanbul'a Kar Mı Yağdı?

Sıcaklıkların giderek azalacağının belirtilmesiyle birçok vatandaş kar ne zaman yağacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, 16 Aralık sıcaklıklar düşecek mi? Kar ne zaman geliyor?

Ekleme: 16.12.2021 - 09:54 Güncelleme: 16.12.2021 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
16 Aralık Sıcaklıklar Düşecek Mi? İstanbul'a Kar Mı Yağdı?
Son zamanlarda havaların iyice soğumasıyla beraber birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Sıcaklıklar düşecek mi ve ne zaman kar yağacak soruları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Konuyla ilgili Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından beklenen açıklama geldi. Yeni yıla kadar kar yağmasını bekleyen ve soğukların daha ne kadar artacağını merak edenler 16 Aralık hava durumu ve daha birçok detayı araştırmaya başladı. Bu sebeple gerekli tedbirlerin alınması için karın ne zaman geleceği ile ilgili tahminler açıklandı. Ne zaman kar yağacak ve İstanbul’a ne zaman kar yağacak sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.


Ne Zaman Kar Yağacak?


Havaların giderek soğumasıyla beraber vatandaşları sıcaklıkların daha ne kadar düşeceğini merak ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala kar bekleyen kişiler ise İstanbul’a kar ne zaman yağacak ve kar ne zaman geliyor sorusuna cevap aramaya başladı. Ülke genelinde birçok bölgede kar yağışı bekleniyor. Bazı yerlerde tipi şeklinde beklenen karın bazı bölgelerde ise yağmurla karışık bir şekilde yağacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Sabah saatlerinde meydana gelen karla karışık yağmuru gören vatandaşlar İstanbul’a ne zaman kar yağacak sorusuna cevap aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilenlere göre 20 Aralık Pazartesi günü başta İstanbul olmak üzere birçok bölgede kar yağışı bekleniyor. Bugün itibariyle ise Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da sağnak yağmur bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerde yağışların kuvvetli olması da beklenenler arasında yer alıyor.


Ne Zaman Kar Yağacak?

Sıcaklıklar Düşecek Mi?


Vatandaşlar tedbirli olmak adına hava durumunun gidişatıyla ilgili haberdar olmak istiyor. Bu sebeple en çok aratılanlar arasında sıcaklıklar düşecek mi sorusu yer aldı. Batı bölgelerde ve kuzey tarafında sıcaklıkların 3 ile 6 derece arasında azalacağı belirtildi. Adana ve Hatay’da kıyı kesimlerde kuvvetli yağış beklenmesi sebebiyle su baskınları ve sel felaketine karşı tedbirli olunması gerektiği belirtili. 16 Aralık hava durumu ise şu şekilde;

• EDİRNE °C, 6°C
• İSTANBUL °C, 6°C
• KIRKLARELİ °C, 3°C
• KOCAELİ °C, 8°C
• A.KARAHİSAR °C, 2°C
• İZMİR °C, 12°C
• MANİSA °C, 10°C
• MUĞLA °C, 10°C
• ADANA °C, 13°C
• ANTALYA °C, 16°C
• HATAY °C, 13°C
• ISPARTA °C, 7°C
• ANKARA °C, 4°C
• ÇANKIRI °C, 5°C
• ESKİŞEHİR °C, 2°C
• KONYA °C, 4°C
• BOLU °C, 3°C
• DÜZCE °C, 8°C
• KASTAMONU °C, 3°C
• ZONGULDAK °C, 9°C
• AMASYA °C, 8°C
• ÇORUM °C, 5°C
• SAMSUN °C, 12°C
• TRABZON °C, 14°C
• ELAZIĞ °C, 7°C
• ERZURUM °C, 6°C
• KARS °C, 3°C
• VAN °C, 7°C
• DİYARBAKIR °C, 9°C
• GAZİANTEP °C, 8°C
• SİİRT °C, 10°C
• ŞANLIURFA °C, 13°C

Ne Zaman Kar Yağacak?

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