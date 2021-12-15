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ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı açıklaması

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız" dedi.

Ekleme: 15.12.2021 - 15:32 Güncelleme: 15.12.2021 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı açıklamasıÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklama geldi. Halis Aygün, tercih sürecinin yarın başlatılacağını bildirdi.

TERCİH SÜRECİ BAŞLIYOR

Aygün, "Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA DÜN DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre merkezi yerleştirmeyle 20 bin sözleşmeli personel alım sürecinin başlatıldığını açıklamıştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdasının yapıldığını hatırlattı.

20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini belirten Koca, "Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Gerekli bilgilerin, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verildiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

Tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. Duyurular, bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun."
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