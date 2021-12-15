Nesli tükendi sanılıyordu! Iğdır'da leopar görüntülendi: Müjdeli bir haber
Son dakika haberleri... Türkiye'de neslinin tükendiği tahmin edilen leopar Iğdır'da görüldü. Leopar, Türkiye-İran sınırındaki kırsal alanda kameraya yansırken konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, leoparın görüntülemesiyle ilgili ''beklenen müjdeli bir haber'' dedi.
Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Iğdır'da leopar görüntülenmesinin, 'beklenen müjdeli bir haber' olduğunu söyledi.
GÜRCİSTAN VE İRAN'DA DÜZENLİ OLARAK GÖRÜLÜYOR
Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, IUCN Küresel Dağılımı'na bakıldığında leoparın dağılım haritasının, resmi olarak Iğdır il sınırına 15 kilometre uzaklıkta bittiğini belirterek, 'Leopar, Azerbaycan, Nahçıvan ve Ermenistan'a kadar gelen bir hayvan.