Nesli tükendi sanılıyordu! Iğdır'da leopar görüntülendi: Müjdeli bir haber

Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Iğdır'da leopar görüntülenmesinin, 'beklenen müjdeli bir haber' olduğunu söyledi.GÜRCİSTAN VE İRAN'DA DÜZENLİ OLARAK GÖRÜLÜYORProf. Dr. Çağan Şekercioğlu, IUCN Küresel Dağılımı'na bakıldığında leoparın dağılım haritasının, resmi olarak Iğdır il sınırına 15 kilometre uzaklıkta bittiğini belirterek, 'Leopar, Azerbaycan, Nahçıvan ve Ermenistan'a kadar gelen bir hayvan.