Kabak Tatlısı Tarifi



Kabak Tatlısı Nasıl Yapılır?



Kabak ve şekerle yapılan, kışın en klasik tatlılarından biridir. Kabak tatlısı iyi yapılırsa tadına doymazsınız.Tatlının kalitesiyle ilgili en önemli şey pişme kıvamıdır. Bu son derece hafif ve lezzetli tatlıyı yapmanın şimdi tam zamanı. Üzerine tahin ve ceviz serperek servis edebilirsiniz, harika görünüyor. Peki? Sizler içinyazdık.En lezzetli tariflerden biri olan kabak tatlısı, Antalya yöresiyle özdeşleşmiştir. Genelde yılbaşı ve bayram sofralarında sık sık tercih edilen tam kıvamında kabak tatlısı tarifini adımlara uyarak yapabilirsiniz.-750 gram balkabağı (kabukları soyulmuş, dilimlenmiş)-350 gram şeker-1 çay bardağı ceviz-Kaymak (isteğe bağlı)Kabakları 2 parmak kalınlığında dilimleyin,İyice yıkandıktan sonra çok derin olmayan bir tencereye bir kat kabak, bir kat şeker olarak dizin,Tencerenin kapağı kapatılır ve suyunu bırakması için bir gece bekletin,Ertesi gün sadece kendi suyu ile su eklenmeden önce orta ateşte pişirin,Pişme esnasında tencerenin kapağı kapatılmalı ve sık sık kontrol edin,Tatlının şerbetli olması için son aşamada tencerenin kapağı açılarak pişirin,Altını kapamadan tencerede en az bir parmak su kalmalı,Tatlı soğuduktan sonra servis tabağına alınır ve üzerine suyu dökün,Yanında ceviz ve kaymak ile birlikte servis yapın,İsterseniz kaymak yerine tahin de kullanabilirsiniz.