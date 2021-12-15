15 Aralık İstanbul'a Kar Mı Yağacak? İstanbul'a Kar Mı Geliyor?



İstanbul'a Kar Mı yağacak?

Meteoroloji tarafından ülke genelinde birçok kentte şiddetli yağışların yaşanacağı belirtilmişti. Bu sebeple sarı kod uyarısının yapılmasıyla vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Hava durumuyla ilgili yapılan genel tahminler arasında kar yağışının da geleceği belirtildi. Bu sebeple en sık aratılan sorular arasındavesorusu yer alıyor. Cumartesi gününden itibaren ülkenin birçok yerinde kar yağışı yaşanacağı belirtildi.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Meteoroloji tarafından yapılan açıklama sonrası İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Bu sebeple merak edilenler arasındavesorusu yer alıyor. Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli yağışların artacağının belirtilmesinin ardından Cumartesi günü ülkede kar yağışının geleceği belirtildi. İstanbul'a ise 20 Aralık Pazartesi günü kar yağacağı belirtilenler arasında yer alıyor. Marmara, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevresinde kar yağışını şiddetli yağış gerçekleşmesi bekleniyor. Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Bilecik, Kırklareli çevreleri ile zamanla İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Sivas etrafında ise karla karışık yağmur yaacağı uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının 3 ile 6 derce arasında azalacağı tahmin edildi.İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için şiddetli sağnak yağışın geldiği belirtildi. Bu konu kapsamında Meteoroloji Genel Müdürülüğü İstanbul için sarı kod uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;'Halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.Yağışların bu akşam 1200 metre üzeri, yarın (15.12.2021 Çarşamba) zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir'Meteoroloji tarafından belirtilenlere göre Cumartesi günüyle beraber ülkenin birçok bölgesinde kar yağışı görülecek. Bu beklentiyle beraber sıcaklıkların 3 ile 6 derece arasında düşeceği de belirtildi. Bu sebeple birçok kişi yaşadığı kentin hava durumunu araştırmaya başladı. Meteoroloji tarafından yayınlanan bazı kentlerin hava durumu şu şekilde;Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu - 6 °Cİstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı - 7 °CAdana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı - 15 °CAntalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı -15 °CSamsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı - 14 °CTrabzon: Parçalı ve çok bulutlu - 16 °CErzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu - 8 °CDiyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı - 9 °C