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Mide Kelepçesi Nasıl Takılır? Mide Kelepçesi Zararlı Mı?

Mide kelepçesi birçok kişi tarafından merak edilen tedavi yöntemleri arasında yer alıyor. Bu sebeple en çok merak edilen sorulardan biri de mide kelepçesi nasıl takılır sorusudur. Peki, mide kelepçesi nasıl takılır? Mide kelepçesi nedir? Mide kelepçesi zararlı mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 14.12.2021 - 09:11 Güncelleme: 14.12.2021 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Mide Kelepçesi Nasıl Takılır? Mide Kelepçesi Zararlı Mı?
Mide kelepçesi birçok kişinin kilolarıyla baş etmek için araştırdığı yöntemler arasında yer alıyor. Fazla kilolara sahip kişiler bu durumdan kurtulmak adına mideyle ilgili birçok ameliyat hakkındaki soruları merak ediyor. Bu sebeple mide kelepçesi nedir ve mideye kelepçe nasıl takılır soruları sık sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Fakat mide kelepçesi kişinin sağlık durumuna bakılarak takılmalıdır. Bu sebeple kişinin uygun şartlara sahip olması ve bu operasyonu kaldıracak nitelikte olması hayati derecede önemlidir. Sık sık duyulan olumsuz haberlere bağlı olarak mide kelepçesi zararlı mı sorusu da bu konu hakkında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Mide kelepçesi diyet, spor ve diğer yöntemlerin işe yaramadığı durumlarda gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır. Koşullar sağlanmadığında bu durum hayati tehlike barındırabilir. Mideye kelepçe nasıl takılır sorusu ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Mide Kelepçesi Nedir?


Mide kelepçesi birçok kişinin sandığının aksine metal bir şekilde değildir. Birçok kişi bu durumu duyduğunda mide kelepçesi nedir sorusuna cevap aramaya başlar. Mide kelepçesi obezite durumlarında ve sağlığı tehdit eden kiloların verilmesinde kullanılan tedavi yöntemleri arasında yer alır. Bu sebeple birçok kişi konuyla ilgili olarak araştırmada bulunuyor. Mide kelepçesinin altında şişirmeye uygun bir balon bulunur. Bu sebeple en merak edilen durumlar arasında mide kelepçesi nasıl takılır sorusu yer alır. Mide kelepçesi her hastaya uygulanmaz. Vücut kitle indeksinin en az 40 olması gerekir. Ayrıca diyet ve sporun işe yaramadığı, aşırı kiloları tehlike arz ettiği kişilerde bu operasyona başvurulur.


Mide Kelepçesi Nedir?

Mide Kelepçesi Nasıl Takılır?


Mide kelepçesi hakkında en sık araştırılanlardan biri de mide kelepçesi nasıl takılır sorusudur. Mide kelepçesi ameliyatı 1 saatten az sürede bile tamamlanabilen kolay bir operasyondur. Bu sebeple hastada ciddi bir durum oluşmaz. Laproskopik yöntemle uygulanması bu durumun konforlu bir şekilde atlatılması konusunda fayda sağlar. Mideye ilgili aletle ulaşım sağlanarak kelepçe geçirilir. Kelepçenin altındaki balon ise yeteri düzeyde şişirilerek midenin küçülmesi sağlanır.


Mide Kelepçesi Nasıl Takılır?

Mide Kelepçesi Zararlı Mı?


Mide kelepçesi ile ilgili birçok olumsuz haberin ortaya çıkmasıyla kişiler konuyla alakalı birçok araştırmada bulunuyor. Bu konu kapsamında en merak edilenler arasında mide kelepçesi zararlı mı sorusu yer alıyor. Mide kelepçesi uygun kişiye yapılmadığında hayati tehlikeler ortaya çıkarabilir. Bu sebeple vücut kitle indeksi en az 40 olan kişilerin bu tedavi yönteminden yararlanabileceği belirtiliyor. Ayrıca fazla kiloların diyet, spor ve diğer yöntemlerle sağlanamamış olması da bu konuda oldukça önemli detaylar arasında bulunuyor. Mide kelepçesi zararları arasında kanama riski ve emboli gibi durumlar da bulunur. Ayrıca mide kelepçesi zararları şu maddeler halinde sıralanabilir;
• Kelepçenin tam yerleşmemesi
• Ülser
• Enfeksiyon riski
• Kelepçenin mide duvarına zarar vermesi
• Kelepçenin fazla sıkılması.
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