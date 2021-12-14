Mide Kelepçesi Nedir?

Mide Kelepçesi Nasıl Takılır?

Mide Kelepçesi Zararlı Mı?

Mide kelepçesi birçok kişinin kilolarıyla baş etmek için araştırdığı yöntemler arasında yer alıyor. Fazla kilolara sahip kişiler bu durumdan kurtulmak adına mideyle ilgili birçok ameliyat hakkındaki soruları merak ediyor. Bu sebeplevesoruları sık sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Fakat mide kelepçesi kişinin sağlık durumuna bakılarak takılmalıdır. Bu sebeple kişinin uygun şartlara sahip olması ve bu operasyonu kaldıracak nitelikte olması hayati derecede önemlidir. Sık sık duyulan olumsuz haberlere bağlı olaraksorusu da bu konu hakkında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Mide kelepçesi diyet, spor ve diğer yöntemlerin işe yaramadığı durumlarda gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır. Koşullar sağlanmadığında bu durum hayati tehlike barındırabilir.sorusu ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Mide kelepçesi birçok kişinin sandığının aksine metal bir şekilde değildir. Birçok kişi bu durumu duyduğundasorusuna cevap aramaya başlar. Mide kelepçesi obezite durumlarında ve sağlığı tehdit eden kiloların verilmesinde kullanılan tedavi yöntemleri arasında yer alır. Bu sebeple birçok kişi konuyla ilgili olarak araştırmada bulunuyor. Mide kelepçesinin altında şişirmeye uygun bir balon bulunur. Bu sebeple en merak edilen durumlar arasında mide kelepçesi nasıl takılır sorusu yer alır. Mide kelepçesi her hastaya uygulanmaz. Vücut kitle indeksinin en az 40 olması gerekir. Ayrıca diyet ve sporun işe yaramadığı, aşırı kiloları tehlike arz ettiği kişilerde bu operasyona başvurulur.Mide kelepçesi hakkında en sık araştırılanlardan biri desorusudur. Mide kelepçesi ameliyatı 1 saatten az sürede bile tamamlanabilen kolay bir operasyondur. Bu sebeple hastada ciddi bir durum oluşmaz. Laproskopik yöntemle uygulanması bu durumun konforlu bir şekilde atlatılması konusunda fayda sağlar. Mideye ilgili aletle ulaşım sağlanarak kelepçe geçirilir. Kelepçenin altındaki balon ise yeteri düzeyde şişirilerek midenin küçülmesi sağlanır.Mide kelepçesi ile ilgili birçok olumsuz haberin ortaya çıkmasıyla kişiler konuyla alakalı birçok araştırmada bulunuyor. Bu konu kapsamında en merak edilenler arasındasorusu yer alıyor. Mide kelepçesi uygun kişiye yapılmadığında hayati tehlikeler ortaya çıkarabilir. Bu sebeple vücut kitle indeksi en az 40 olan kişilerin bu tedavi yönteminden yararlanabileceği belirtiliyor. Ayrıca fazla kiloların diyet, spor ve diğer yöntemlerle sağlanamamış olması da bu konuda oldukça önemli detaylar arasında bulunuyor. Mide kelepçesi zararları arasında kanama riski ve emboli gibi durumlar da bulunur. Ayrıcaşu maddeler halinde sıralanabilir;• Kelepçenin tam yerleşmemesi• Ülser• Enfeksiyon riski• Kelepçenin mide duvarına zarar vermesi• Kelepçenin fazla sıkılması.