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Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar? Doğu Ekspresi Bileti Nasıl Alınır?

Doğu Ekspresi hakkında en çok merak edilenlerden biri de Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır sorusudur. 15 Aralık tarihinde başlayacak seferler hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Doğu Ekspresi ne zaman başlayacak? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 12.12.2021 - 18:24 Güncelleme: 12.12.2021 - 18:29 / Editör: Ozge Selin
Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar? Doğu Ekspresi Bileti Nasıl Alınır?
Doğu Ekspresi birçok kişinin hakkında araştırma yaptığı tren seferleri arasında yer alıyor. Ankara’dan başlayarak Kars’a giden doğu ekspresi hakkında birçok detay merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak en sık araştırılanlar arasında ise Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır sorularıdır. Doğu Ekspresi Ankara Kars arası yapılan ve yolculuk boyunca birçok doğa güzellikleriyle karşılaşmamızı sağlayan tren seferidir. Pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında Doğu Ekspresi seferleri durdurulmuştu. Seferlerin 12 Temmuz tarihinde başlamasıyla kış aylarında oldukça güzel olan doğu ekspresi hakkında birçok araştırma yapılmaya başlandı. Bu sebeple Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.


Doğu Ekspresi Biletleri Nasıl Alınır?



Doğu Ekspresi hakkında merak edilen birçok konu bulunuyor. Konu kapsamında en merak edilenler arasında ise Doğu Ekspresi biletleri ne kadar ve Doğu Ekspresi biletleri nasıl alınır sorusudur. TCDD internet sitesinden kolaylıkla Doğu Ekspresi biletlerini alabilirsiniz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamada "Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek. Trenler Ankara'dan çarşamba, cuma, Kars'tan cuma ve pazar günleri yola çıkacak. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin, sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirleniyor. Tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor." Ifadeleri kullanıldı.

Doğu Ekspresi Biletleri Nasıl Alınır?

Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar?


Doğu Ekspresi hakkında en çok merak edilenlerden biri de Doğu Ekspresi ne kadar sorusudur. Doğu Ekspresi bilet fiyatları da sık sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Doğa güzelliklerini görmek ve Ankara Karası sefer yapmak isteyen birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Konuyla ilgili olarak şu maddeler sıralanabilir;

Doğu Ekspresi örtülü kuşetli vagon (yataklı oda) bilet fiyatı 2021

Tam: 78 TL

Öğrenci-Öğretmen: 69.50 TL

60-64 Yaş Arası: 69.50 TL

65 Yaş ve Üstü ile Çocuk (7-12 yaş): 49 TL

Doğu Ekspresi Yataklı Vagon

Yataklı Vagonlar: 480 TL

İki Kişilik Olduğunda Yatak Başına: 249,5 TL

2021 Doğu Ekspresi Normal Koltuk Fiyatı (Pulman)

Tam: 58 TL

Öğrenci: (13–26 yaş) 49,50 TL

60-64 Yaş Arası: 49,50 TL


Doğu Ekspresi Biletleri Nasıl Alınır?

Doğu Ekspresi Güzergahları


Doğu Ekspresi hakkında en çok araştırılanlardan biri de hangi duraklarda durduğu konusudur.Doğu Ekspresi güzergahı  Ankara’dan başlayan seferin Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars üzerinden yapılacağı da belirtilenler arasında yer alıyor. Doğu Ekspresi’nin turizmi canlandırmada oldukça etkili olduğu da bilinenler arasında yer alıyor. Konu kapsamında en çok araştırılan konulardan biri güzergahlardı. Birçok kişinin huzurlu ve doğa manzaralarıyla dolu bir yolculuk için tercih ettiği Doğu Ekspresi hakkında birçok detay merak ediliyor. Özellikle ilk çıktığı andan itibaren paylaşılan fotoğrafların güzelliği birçok kişinin konu hakkında araştırma yapmasına olanak sağlıyor.

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