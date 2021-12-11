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Kardeşlerim dizisi konusu nedir? Kardeşlerim dizisi oyuncuları kimlerdir? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?

ATV ekranında Cumartesi akşamları ekrana gelen Kardeşlerim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Kardeşlerim dizisi konusu nedir? Kardeşlerim dizisi oyuncuları kimlerdir? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?

Ekleme: 11.12.2021 - 20:50 Güncelleme: 11.12.2021 - 20:54 / Editör: Ozge Selin
Kardeşlerim dizisi konusu nedir? Kardeşlerim dizisi oyuncuları kimlerdir? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?
Kardeşlerim dizisi bu akşam 32. yeni bölüm ile bu akşam ATV ekranında izleyici ile buluşuyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve dizide hayat verdikleri karakterler araştırma konusu olmaya devam ederken dizinin çekimlerinin yapıldığı il ve ilçede merak konusu olmaya devam ediyor. Diziyi ilk kez izleyenler ise 'Kardeşlerim dizisi konusu nedir? Kardeşlerim dizisi oyuncuları kimlerdir? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?' sorularına yanıt arıyor. İşte Kardeşlerim dizisi konusu ve oyuncuları...

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımına NGM'nin imza attığı Kardeşlerim dizisi Fatih'te ve birçok farklı ilçede de çekiliyor.



KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU

Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.

KARDEŞLERİM KARAKTERLERİ

Celil Nalçakan (Akif Atakul)

42 yaşında. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet duygularından yoksun ama bir o kadar da tatlı dilli, ağzı laf yapan, şeytan tüylü bir adam. Kendi istekleri doğrultusunda, çıkarları için yapamayacağı şey, ezemeyeceği kural yok.

Halit Özgür (Sarı Kadir Eren)

19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.

Ahu Yağtu (Suzan Manyaslı)

34 yaşında. Hoş, bakımlı ve çekici bir kadın. Kocasında bulamadığı sevgi ve şefkati dışarda ararken oldukça kırılan, yaşadıklarıyla kendini yeniden keşfedecek, geçmişin sırlarıyla yüzleşecek olan duygusal kadın.

Cüneyt Mete (Orhan Eren)

37 yaşında. Merhametli ve iyi kalpli bir aile babası. Karısının, çocuklarının ve ona abisinden kalan yeğenlerinin gönlünü hoş edip, onlara kol kanat gerebilmek için sabah akşam çalışan iyi bir adam.

Fadik Sevin Atasoy (Şengül Eren)

37 yaşında. Uyanık, değişken, paraya fazla değer veren, cingöz bir kadın. Kocasının yeğenlerine belli bir mesafeden sahip çıkmaya çalışırken, her daim fırsatlardan da istifade etmeyi iyi bilen bir kadın.

Su Burcu Yazgı (Coşkun Asiye Eren)

17 yaşında. Sade, anaç, dürüst ve güçlü bir kız. Abileri ve küçük kız kardeşi Emel'e annelik yaparken, derslerine sıkı sıkı sarılan çalışkan bir kız. Üstelik sesi de çok güzel.

Yiğit Koçak (Ömer Eren)

17 yaşında. Duygusal ve hırslı bir çocuk. Zaman zaman kalbinin sesine hakim olamayıp, kendini kaybetse de, abisi Kadir'in sorumluluklarını hafifletmek için üstüne düşeni yapan bir çocuk.

Aylin Akpınar (Emel Eren)

6 yaşında. Sevgi dolu, sevimli, neşeli bir çocuk. Anne ve babasının özlemini hep kalbinde hisseden, abilerinin ve ablasının sözünden çıkmayan, oyun oynamayı seven uslu bir kız.
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