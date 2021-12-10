Kan Şekeri Nedir? Kan Şekeri Nasıl Ölçülür? Kan Şekeri Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur?

Kan Şekeri Nedir?



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Normal açlık kan şekeri değerleri



Normal tokluk kan şekeri değerleri



vücudun temel enerji kaynağıdır; karbonhidrat içeren gıdalardan, özellikle pirinç, patates, ekmek ve meyvelerden alınır. Normalden düşük (hipoglisemi) ve normalden yüksek (hiperglisemi)seviyeleri birçok sağlık sorununa neden olabilir. Örneğin, diyabet, çok yüksek glikoz seviyeleri nedeniyle gelişir. Ayrıca insülin kullanan hastalarda hipoglisemi görülebilir. Diyabet tedavisinin amacı kan şekerini normal sınırlar içinde tutmaktır. Çok ciddi durumlar dışında basit bir uygulama ile bu sağlanabilir. Şeker hastalığınız varsa günde birkaç kez kan şekerinizi kontrol etmeniz, ilaç almanız ve özel bir diyet uygulamanız gerekebilir. Peki? Sizler içinyükselmesi ve düşmesine dair tüm detayları yazdık.Kan şekeri (glikoz) kandaki şekerdir. Bu şekeri yiyeceklerden alıyoruz, vücudun ana enerji kaynağıdır. Karbonhidratlar (pirinç, ekmek, meyve ve sebzeler vb.) insan glikozunun ana kaynağıdır. Hücreler enerji için glikoza ihtiyaç duyar. Besinlerden alınan glikoz kan dolaşımı yoluyla tüm hücrelere taşınır. İnsülin (pankreasta üretilen bir hormon), hücrelerin enerji için glikoz kullanmasına yardımcı olur. Vücut, ihtiyaç duyduğundan daha fazla glikoz tükettiğinde, bunu karaciğerde ve kaslarda depolar veya daha sonra enerji olarak kullanmak üzere yağa dönüştürür. Glikoz alımı yetersiz ise vücut normal fonksiyonlarını yerine getiremez.Hipoglisemi (hipoglisemi), kan şekeri seviyelerinin normalden düşük olduğu ve tedavi edilmediği takdirde tehlikeli olabilen bir durumdur. Esas olarak insülin kullanan şeker hastalarında görülür.Aç hissetmekTerlemekBaş dönmesiKarıncalanma hissiTitreme ve çarpıntıHalsizlikSolgun görünmeRuh hali değişiklikleriBulanık görmeKonsantrasyon zorluğuBilinç bulanıklığı ya da nöbetAnormal davranışlarUyku hali ya da uyumakBayılmakDiyabet tedavisinin amacı, kan şekerini mümkün olduğunca normale yaklaştırmaktır. Ancak tedaviye rağmen kan şekeri yükselmeye devam eder. Hafif atakların tedavisi genellikle kolaydır, ancak glikoz çok yüksekse, diyabetik koma (ketoasidoz) veya aşırı dehidratasyon gibi hayatı tehdit eden hastalıklara yol açabilir.Baş ağrısı veya farklı ağrılarAşırı susuzluk veya açlık hissiSık idrara çıkmaUykulu veya halsiz hissetmekBulanık görmekDikkat dağınıklığıAğız kuruluğuŞişkinlik hissiYaraların geç iyileşmesiKandaki şeker içeriği düştüğünde, karbonhidrat içeren yiyecekler yemek gerekir. Şeker hastasıysanız lütfen yanınızda yedek karbonhidratlı atıştırmalıklar (diyet bisküvi, taze veya kuru meyve, meyve suyu, tuzlu bisküvi, bisküvi vb.) getiriniz. Hipoglisemi şiddetliyse ve hızla artması gerekiyorsa, glikoz tabletleri işe yarayabilir. Hedeflenen karbonhidrat miktarı 15-20 gramdır, almadan önce buna dikkat edin. Atıştırmalıklar yedikten veya glikoz tabletleri aldıktan sonra 15 dakika bekleyin ve kan şekerinizi ölçün. Artmazsa 15-20 gram karbonhidrat alın ve normal seviyeye gelene kadar işleme devam edin.Kan şekerinin yükselmesine neden olan kek, kurabiye gibi şekerli yiyecekler veya şekerli içeceklerden kaçınmanız gerekir.Su içmek, fazla şekeri idrar yoluyla vücuttan atmaya ve eğer dehidrasyon (su kaybı) durumunuz varsa bunu gidermeye yardımcı olur.Tip 1 diyabet hastasıysanız ve kan şekeriniz 250 mg / dL'den fazlaysa, diyabetik ketoasidoz endişesinden dolayı doktorunuz keton için idrar veya kan testi isteyebilir.Yürüyüş ya da yüzme gibi vücudu çok hırpalamayan egzersizler hem kilo vermenize yardımcı olur hem de kan şekerini düşürebilir (Eğer idrar ya da kan testinde keton bulunursa egzersiz yapmamanız gerekir).İnsülin doz ayarı gerekebilir.Doktorunuz kan şekerinizi daha sık ölçmenizi önerecektir.Diyabetsiz kişiler için: 70-99 mg / dl (3.9-5.5 mmol / L)Diyabet hastaları için: 80-130 mg / dl (4.4–7.2 mmol / L)Yemeklerden 2 saat sonra:Diyabetsiz kişiler için: 140 mg / dl'den az (7.8 mmol / L)Diyabet hastaları için: 180 mg / dl'den az (10,0 mmol / L)