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Kan Şekeri Nedir? Kan Şekeri Nasıl Ölçülür? Kan Şekeri Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur?

Kan şekeri, vücudun temel enerji kaynağıdır. Bu nedenle vücut sağlığı için büyük bir önem taşır. Kan Şekeri Nedir? Kan Şekeri Nasıl Ölçülür? Kan Şekeri Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur? İşte yanıtı...

Ekleme: 10.12.2021 - 14:15 Güncelleme: 10.12.2021 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Kan Şekeri Nedir? Kan Şekeri Nasıl Ölçülür? Kan Şekeri Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur?
Kan şekeri vücudun temel enerji kaynağıdır; karbonhidrat içeren gıdalardan, özellikle pirinç, patates, ekmek ve meyvelerden alınır. Normalden düşük (hipoglisemi) ve normalden yüksek (hiperglisemi) kan şekeri seviyeleri birçok sağlık sorununa neden olabilir. Örneğin, diyabet, çok yüksek glikoz seviyeleri nedeniyle gelişir. Ayrıca insülin kullanan hastalarda hipoglisemi görülebilir. Diyabet tedavisinin amacı kan şekerini normal sınırlar içinde tutmaktır. Çok ciddi durumlar dışında basit bir uygulama ile bu sağlanabilir. Şeker hastalığınız varsa günde birkaç kez kan şekerinizi kontrol etmeniz, ilaç almanız ve özel bir diyet uygulamanız gerekebilir. Peki Kan Şekeri Nedir? Kan Şekeri Nasıl Ölçülür? Kan Şekeri Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur? Sizler için kan şekeri yükselmesi ve düşmesine dair tüm detayları yazdık.

Kan Şekeri Nedir?

Kan şekeri (glikoz) kandaki şekerdir. Bu şekeri yiyeceklerden alıyoruz, vücudun ana enerji kaynağıdır. Karbonhidratlar (pirinç, ekmek, meyve ve sebzeler vb.) insan glikozunun ana kaynağıdır. Hücreler enerji için glikoza ihtiyaç duyar. Besinlerden alınan glikoz kan dolaşımı yoluyla tüm hücrelere taşınır. İnsülin (pankreasta üretilen bir hormon), hücrelerin enerji için glikoz kullanmasına yardımcı olur. Vücut, ihtiyaç duyduğundan daha fazla glikoz tükettiğinde, bunu karaciğerde ve kaslarda depolar veya daha sonra enerji olarak kullanmak üzere yağa dönüştürür. Glikoz alımı yetersiz ise vücut normal fonksiyonlarını yerine getiremez.

Kan Şekeri Nedir? Kan Şekeri Nasıl Ölçülür? Kan Şekeri Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur?

Kan Şekeri Düşüklüğü Nedir?

Hipoglisemi (hipoglisemi), kan şekeri seviyelerinin normalden düşük olduğu ve tedavi edilmediği takdirde tehlikeli olabilen bir durumdur. Esas olarak insülin kullanan şeker hastalarında görülür.

Kan Şekeri Düşüklüğü Belirtileri Nelerdir?

Aç hissetmek
Terlemek
Baş dönmesi
Karıncalanma hissi
Titreme ve çarpıntı
Halsizlik
Solgun görünme
Ruh hali değişiklikleri
Bulanık görme
Konsantrasyon zorluğu
Bilinç bulanıklığı ya da nöbet
Anormal davranışlar
Uyku hali ya da uyumak
Bayılmak

Kan Şekeri Yüksekliği Nedir?

Diyabet tedavisinin amacı, kan şekerini mümkün olduğunca normale yaklaştırmaktır. Ancak tedaviye rağmen kan şekeri yükselmeye devam eder. Hafif atakların tedavisi genellikle kolaydır, ancak glikoz çok yüksekse, diyabetik koma (ketoasidoz) veya aşırı dehidratasyon gibi hayatı tehdit eden hastalıklara yol açabilir.

Kan Şekeri Yüksekliği Belirtileri Nelerdir?

Baş ağrısı veya farklı ağrılar
Aşırı susuzluk veya açlık hissi
Sık idrara çıkma
Uykulu veya halsiz hissetmek
Bulanık görmek
Dikkat dağınıklığı
Ağız kuruluğu
Şişkinlik hissi
Yaraların geç iyileşmesi

Kan Şekeri Nedir? Kan Şekeri Nasıl Ölçülür? Kan Şekeri Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur?

Kan Şekeri Yükseltmenin Yolları Nelerdir?

Kandaki şeker içeriği düştüğünde, karbonhidrat içeren yiyecekler yemek gerekir. Şeker hastasıysanız lütfen yanınızda yedek karbonhidratlı atıştırmalıklar (diyet bisküvi, taze veya kuru meyve, meyve suyu, tuzlu bisküvi, bisküvi vb.) getiriniz. Hipoglisemi şiddetliyse ve hızla artması gerekiyorsa, glikoz tabletleri işe yarayabilir. Hedeflenen karbonhidrat miktarı 15-20 gramdır, almadan önce buna dikkat edin. Atıştırmalıklar yedikten veya glikoz tabletleri aldıktan sonra 15 dakika bekleyin ve kan şekerinizi ölçün. Artmazsa 15-20 gram karbonhidrat alın ve normal seviyeye gelene kadar işleme devam edin.

Kan Şekeri Düşürmenin Yolları Nelerdir?

Beslenme değişikliği: Kan şekerinin yükselmesine neden olan kek, kurabiye gibi şekerli yiyecekler veya şekerli içeceklerden kaçınmanız gerekir.

Bol su içmek: Su içmek, fazla şekeri idrar yoluyla vücuttan atmaya ve eğer dehidrasyon (su kaybı) durumunuz varsa bunu gidermeye yardımcı olur.

Keton testi: Tip 1 diyabet hastasıysanız ve kan şekeriniz 250 mg / dL'den fazlaysa, diyabetik ketoasidoz endişesinden dolayı doktorunuz keton için idrar veya kan testi isteyebilir.

Düzenli egzersiz: Yürüyüş ya da yüzme gibi vücudu çok hırpalamayan egzersizler hem kilo vermenize yardımcı olur hem de kan şekerini düşürebilir (Eğer idrar ya da kan testinde keton bulunursa egzersiz yapmamanız gerekir).

İnsülin doz ayarı gerekebilir.

Doktorunuz kan şekerinizi daha sık ölçmenizi önerecektir.

Normal açlık kan şekeri değerleri

Diyabetsiz kişiler için: 70-99 mg / dl (3.9-5.5 mmol / L)
Diyabet hastaları için: 80-130 mg / dl (4.4–7.2 mmol / L)

Normal tokluk kan şekeri değerleri

Yemeklerden 2 saat sonra:
Diyabetsiz kişiler için: 140 mg / dl'den az (7.8 mmol / L)
Diyabet hastaları için: 180 mg / dl'den az (10,0 mmol / L)

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