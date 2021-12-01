Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında ilk tanık konuştu! İğrenç detaylar…

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kızları kullanarak kurduğu fuhuş ağıyla yalnızca ABD'de değil, dünyada da kaydedilen en büyük skandallardan birine imza atmıştı.Dünya çapında, aralarında ABD Başkanları Bill Clinton, Donald Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un da olduğu birçok siyasinin adının karıştığı Jeffrey Epstein'ın fuhuş zinciri davasında, yeni bir gelişme yaşandı.ABD'li sapık milyarder Epstein'in, fuhuş ağı kurmak ve küçük çocuklara sistematik olarak cinsel istismarda bulunmak suçlarından yakalanması, büyük ses getirmişti. Konulduğu cezaevinde intihar eden Epstein'ın ardından fuhuş ağı davası, Epstein'ın kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ile devam ediyor.Epstein'ın sapkın ilişkilerini ayarladığı iddiası ile FBI tarafından tutuklanan, hakkında cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlamaları bulunan Maxwell'in davasında ilk tanık konuştu.Salı günü görülen ikinci duruşmada, Jane takma ismiyle ifade veren mağdur, uğradığı cinsel istismarı ayrıntılarıyla anlattı.İlk kez 14 yaşındayken çiftin istismarına uğradığını söyleyen Jane, Jeffrey Epstein'ın kendisine 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunmaya başladığını söyledi. İlk günden itibaren, her cinsel istismara uğradığında odada Maxwell'in de olduğunu söyleyen Jane'in ifadeleri adeta kan dondurdu.Tanıştırıldığı Epstein'la ilk olarak 1994 yılında kendisine yardım etmek için görüştüğünü belireten Jane, bu görüşmenin Epstein'ın evinde bulunan ofisinde gerçekleştiğini söyledi. Epstein'a opera sanatçısı olmak istediğini söyleyen Jane'e, 'Ben herkesi tanıyorum. Seni gerekli insanlarla tanıştırabilirim. Hayallerinin gerçek olmasını sağlayabilirim ancak bunun için hazırlıklı olmalısın' dediği öğrenildi.Bu sözlerin ardından Epstein'ın görüşmeyi birdenbire sonlandırarak kendisine 'Beni takip et' dediğini söyleyen Jane, havuz evine götürüldüğünü söyledi. Epstein'ın burada kendisine tacizde bulunduğunu söyleyen Jane, korkudan ne yapacağını bilemediğini anlattı.Uğradığı tacizin ardından bunu kimseye anlatamadığı için Epstein'ın evine gitmeye devam ettiğini aktaran Jane, o eve ikinci kez gittiği günden itibaren Epstein'ın yanı sıra Maxwell'in de kendisine cinsel istismarda bulunduğunu aktardı.İkilinin cinsel istismarına sürekli uğradığını söyleyen Jane'in ayrıntılarıyla anlattığı istismar nedeniyle, mahkeme salonunun buz kestiği öğrenildi. İstismarı anlattığı süre boyunca Maxwell'in, mağdur Jane'e hiç bakmadığı bildirildi. İfade verdiği süre boyunca tanık sandalyesinin tam tersi yönünde bakışlarını sabitlediği belirtilen Maxwell'in yüzünde hiçbir mimik olmadığı belirtildi.Uzun süre boyunca devam eden istismarda Maxwell'in aralıksız bir şekilde 'Bunların çok normal' olduğunu söyleyen Jane, aynı telkinlere başka küçük kızların da maruz kaldığına tanık olduğunu aktardı.Sapık çiftle tanışma anını da anlatan Jane, babasının iflas etmesi ve hayatını kaybetmesinin ardından Florida'da bulunan Palm Beach'te arkadaşlarıyla dondurma yediği sırada Maxwell'in kendisine yanaştığını anlattı.Kendisiyle oldukça sıcakkanlı bir biçimde konuşan Maxwell'in, küçük kızın ailesinin zor durumda olduğunu öğrenmesinin ardından kendisine 'öğrenci bursu' vermeyi teklif ettiğini, tüm bu istismar zincirinin de bu zamanda başladığını söyledi.