Merkez Bankası'nın dövize müdahalesi sonrası dolarda sert düşüş görüldü!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada 'Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.' ifadeleri kullanıldı.Merkez Bankası en son doğrudan satım yönünde müdahaleyi 23.01.2014 tarihinde yapmıştı.DÖVİZ %10'A YAKIN DEĞER KAYBETTİMerkez Bankası'nın doğrudan dövize müdahalesinin ardından dolarda sert düşüş görüldü.Gün içerisinde 13.88 TL'ye kadar çıkan dolar, açıklamanın ardından 12.40 TL seviyelerine kadar geriledi.