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Meclis'te vekiller arasında Tahir Elçi cinayeti kavgası

HDP'nin Tahir Elçi cinayeti ile ilgili verdiği önergede CHP'li Sezgin Tanrıkulu AK Parti'yi suçlamasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi.

Meclis'te vekiller arasında Tahir Elçi cinayeti kavgası
Ekleme: 1.12.2021 - 10:41 Güncelleme: 1.12.2021 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Meclis'te vekiller arasında Tahir Elçi cinayeti kavgası
Meclis'te yeni dönemde de kavgalar devam ediyor...

Son olarak dün Gemel Kurul'da toplanan vekillerin gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

HDP'nin "Tahir Elçi cinayetinin tüm boyutlarıyla araştırılması" ile ilgili araştırma önergesi kurulda kavgaya neden oldu.

HDP: FAİLLERİN BULUNMASI OLANAKSIZ HALE GETİRİLDİ

Konuyla ilgili HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, Tahir Elçi cinayetinin adeta göstere göstere geldiğini savunarak "Cinayete ilişkin hiçbir önlem alınmadığı gibi olaydan sonra kolluğun, olay mahalline su sıkması, savcının anında tespit yapmaması gibi durumlar, faillerin bulunmasını olanaksız hale getirdi." dedi.

CHP'DEN HDP'YE DESTEK: SUÇLU AK PARTİ

HDP tarafının bu açıklamalarına ise CHP adına destek, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi.

Tanrıkulu, AK Parti sıralarını işaret ederek "Tahir Elçi'nin faili sizlersiniz. Araştırmayanlardır, bunun üstünü örtenlerdir." ifadesini kullandı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri, Tanrıkulu'na tepki gösterdi.



AK PARTİ SIRALARINDAN TEPKİ

AK Parti İstanbul Millevekili Mihrimah Belma Satır da "Hadi be! Kendine gel!" ifadeleriyle Tanrıkulu'ya tepki gösterdi.

Daha sonra yine suçlamalarına devam eden Tanrıkulu "Araştırmayanlardır, bunun üstünü örtenlerdir; bir kez daha söylüyorum buradan. Sizsiniz be, sizsiniz!" ifadeleri sonrası AK Partili Satır "Faillerini koruyan da sensin, ayıp ya! Saygısızlık bu! Ne biçim konuşuyorsun öyle be! Saygısız! Ne konuştuğunu bilmiyor, kafayı yemiş." ifadeleriyle bir kez daha tepkisini dile getirdi.

"BU ÖNERGEYİ VERENLER PKK MİLLETE SİLAH SIKIYOR DİYEMİYOR"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da, terör örgütü PKK'nın olay yerine giden Cumhuriyet savcısına bütün hendeklerden, çukurlardan ateş açtığını söyleyip zırhlı araçlarla bile keşif yapılamadığını vurgulayarak, "Bugün bu önergeyi verenlerin biri çıkıp neden 'Ey PKK terör örgütü tarihe, millete silah sıkıyorsunuz.' diyemiyor? Çünkü onların esirleri de o yüzden." diye konuştu.

SÖZLÜ SATAŞMA SONRASI KAVGA

Taraflar arasında sözlü sataşmalar devam edince vekiller arasında fiziki olarak kavga başladı.


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