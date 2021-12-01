Düzenbaz Mansur Yavaş! MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Mansur Yavaş'a olay sözler!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın Semih Yalçın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş hakkında kendi sosyal medya hesabı üzerinden çapıcı açıklamalarda bulundu.Açıklamasında Yavaş için 'düzenbaz' diyen Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a uyarıda bulunmasına tepki veren CHP'li Seyit Torun için ise 'Haddini Bil' ifadelerini kullandı.İşte Semih Yalçın'ın o ifadeleri: