Başkan Erdoğan: Yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisi ile yolumuza devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda parti grubuna hitap etti. Erdoğan, konuşmasında yurtiçi ve yurtdışı gündeminin yanı sıra ekonomideki son gelişmeleri de değerlendirdi. Başkan Erdoğan, yüksek faizli politika döneminin sona erdiğini, artık ihtiyaca göre faiz belirleneceği yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Erdoğan, 'Ekonomide de dünya 5'ten büyüktür' derken, faizin yüksek olması halinde büyümenin olmayacağını ifade etti. Erdoğan, stokçuları da sert sözlerle eleştirdi, "Onlara bu ülkeyi mezar edeceğiz" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MECLİS GRUP TOPLANTISINDA ÖNEMLİ MESAJLAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Bütçenin Genel Kurul çalışmalarından sizlere başarılar diliyorum. En önemli görevlerden biri olan bütçe çalışmaları, vekillerin birikimleri ve kabiliyetlerini ortaya çıkaran mecralardır. Yakından takip ettiğim bütçe görüşmeleri sürecinde yer alan arkadaşlarımın her birini tebrik ediyorum. İnşallah 2022 bütçemizi hükümetimiz, milletimiz ve ülkemize kazandıracağız."YATIRIM, İSTİHDAM VE ÜRETİM ODAKLI BÜYÜME STRATEJİSİ İLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"Yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisi ile yolumuza devam edeceğiz. IMF ile yapılan ilk anlaşmanın yapıldığı 1947'den itibaren ekonomi politikalarımız küresel sistemin kontrolüne girdi. Menderes'ten Özal ve Erbakan'a ülkeyi kendi rotasına döndürmek isteyenler hukuk ve ahlak dışı saldırılara maruz kalmıştır."HER MÜCADELEYİ KAZANDIK"Bir dönem karşımıza vesayeti çıkardılar. Bir dönem önümüze terör örgütlerini sürdüler. Bir dönem FETÖ'cü hainler ile saldırıya geçtiler. Her mücadeleyi kazandık."BU YOLDAN GERİ DÖNMEYECEĞİZ"Tayyip Erdoğan ne dedi ise bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı kafasınız. İstiyorlar ki, ülke yansın, bitsin, mahvolsun. Kendileri hiçbir şey yapmadan iktidara gelsinler. İstiyorlar ki, bu millet kendi aklını bir kenara bıraksın başkalarının aklı ve çıkarı ile hareket etsin. Biz bu kifayetsiz mühterislere çok beklersiniz diyoruz. Bu mankurtlara hadi oradan diyoruz. Her yola başvuranlara kazanamayacaksınız diyoruz. Para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek, faiz lobisi ve üretim düşmanlarına karşı aynı mücadeleyi veriyoruz. Girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl dönmediysek bu yoldan da dönmeyeceğiz. Türkiye artık yüksek faiz üzerine kurulu para politikasını artık terk etti.KUR DEĞERLENDİRMESİKur fiyat artışlarından kaynaklanan olumsuzlukları yakından izliyoruz. Önemli bir kısmı küresel dalgalanmalar nedeniyle olsa da fahiş fiyat artışının mantıklı bir izahının olmadığını görüyoruz.BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİÜçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7.4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G-20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. 2021 yılını çift haneli büyüme ile kapatacak bir yere doğru gidiyoruz.Yüksek faiz sisteminde devam etseydik, bu büyüme rakamlarını göremeyecektik. Değişimi ya şimdi yapacaktık ya da en az bir neslin daha hedeflerinden uzak kalmasına izin verecektik.Şu anda tüm sektörlerle yeni yatırımlarla, makinelerle, kesintisiz kapasite büyütme çabasındayız."EKONOMİDE DE DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR DİYORUZ"Faizleri artık dayatmalara göre değil ülkemizin ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz. Faiz düştüğünde paradan para kazananın dışında kimsenin bir kaybı olmaz. Kur dediğin bugün artar yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar yarın düşer. Siyasette olduğu gibi ekonomide de dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Çok daha tutarlı bir ekonomi politikasıyla ülkemizi hedeflerine ulaştırmak istiyoruz."STOKÇULARA BU ÜLKEYİ MEZAR EDECEĞİZ"Tüm büyük ekonomiler faizleri altta tutarken enflasyonda yükselişle karşı karşıya. Biz bu mücadeleyi verirken doların yükselmesini bekleyip, malını 2 kat, 3 kat artıranlara söylüyorum, sonunuz hüsran olacak. Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz. Ticaret Bakanlığı ile bunların üzerine üzerine gideceğiz. Kur manipülasyonu ile ülkesini soymaya çalışanlar kendi evlatlarına kast ediyorlar. Bu işi yapanlara çok ağır bedel ödeteceğiz."YÜKSEK FAİZ, DÜŞÜK KUR ÜZERİNE KURULU SÖMÜRÜ DÜZENİNE BU ÜLKE BİR DAHA DÖNMEYECEK"Yüksek faiz, düşük kur üzerine kurulu sömürü düzenine bir daha bu ülke dönmeyecek. İşimize aşımıza bir daha kimseyi müdahale ettirmeyeceğiz."AVRUPA'DAKİ VE BİZDEKİ ENERJİ FİYATLARINA BAKIN"Avrupa'da enerji fiyatlarına bakın, bizdeki fiyatlara bakın. Bölgemizde kullanıcılara en ucuza veren biziz."KİMSEYİ HAYAT PAHALILIĞINA EZDİRMEYECEĞİZ"Vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Alışveriş yaparken de, döviz alırken de sağduyudan ayrılmayın. Uzun vadeli düşünmeyi tercih edin.Alım gücü düşün vatandaşlarımız için adım atmaya hazırlanıyoruz. Kimseyi sahipsiz bırakmayacağız. Hayat pahalılığına kimseyi ezdirmeyeceğiz.